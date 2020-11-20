عام مجنون.. لاعبون يشتكون ومنظمو البطولات صم بكم

يواجه لاعبو كرة القدم في أوروبا المزيد من الأعباء ويبذلون جهودا مضاعفة بسبب كثرة المباريات هذه الأيام، في ظل سعي منظمي المسابقات لإقامة جميع المباريات المقررة خلال فترة زمنية أقل في أعقاب توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كوفيد-19.

ورغم اعتراض المدربين واللاعبين على مستوى الأندية على استمرار هذا الوضع فإن الاتحادات القارية والوطنية على حد سواء ترفض تخفيض عدد المباريات من أجل تخفيف الأعباء النفسية والبدنية على أهم عناصر اللعبة الشعبية.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يوناس باير هوفمان لرويترز إن "الكل يقر بالمشكلة، لكن التحرك (نحو الحل) بطيء للغاية".

وانتهى الموسم الماضي في أوروبا في منتصف أغسطس/آب الماضي، وبدأ الموسم الحالي في منتصف سبتمبر/أيلول متأخرا بنحو شهر كامل عن الموعد المعتاد.

وستقام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وهي 6 جولات على مدار 8 أسابيع بدلا من 3 أشهر كما كان الحال في السابق، فيما زاد عدد المباريات الدولية خلال التوقفات الدولية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني إلى 3 مباريات بدلا من مباراتين في كل توقف.

وعن ذلك، غرد ديان لوفرين مدافع زينيت سان بطرسبرغ الروسي ومنتخب كرواتيا عبر تويتر "مباريات أكثر من اللازم، ولا يتوفر وقت للراحة والتقاط الأنفاس، كما لم يتوفر وقت للاستعداد للموسم في هذا العام المجنون".

ويوم الأحد الماضي خاضت إيطاليا مباراتها أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية محرومة من جهود 20 لاعبا بسبب الإرهاق أو الإصابة أو أمور لها علاقة بكوفيد-19.

وفي مارس/آذار الماضي كان هناك قدر أكبر من التضامن والاستجابة عندما وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) على تأجيل بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل من أجل منح البطولات المحلية للعبة أولوية، لكن هذا الموقف تغير بعد ذلك.

ونشب خلاف كبير بين نادي إنتر ميلان ومنتخب تشيلي، فيما حمل كل طرف الجانب الآخر المسؤولية عن إصابة أليكسيس سانشيز.

هدف سهل

وأصبحت المباريات الدولية هدفا سهلا لدى مناقشة وبحث المباريات التي يمكن الاستغناء عن بعضها.

لكن بعض الدول لن تقبل هذا القول مثل مقدونيا الشمالية وأسكتلندا بعد تأهلهما الدرامي لنهائيات بطولة أوروبا 2020، وكذلك جزر القمر وغينيا الاستوائية بعد تألق كل منهما في تصفيات أمم أفريقيا.

وأضاف باير هوفمان أن "كثيرا من اللاعبين يرغبون في اللعب لمنتخبات بلادهم طالما لا توجد مخاطر في ذلك".

ولو قرر المنظمون إلغاء برنامج دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وحسم هذه المرحلة بنظام خروج المغلوب من خلال مباراتين ذهابا وإيابا فقط لتم اختصار 4 جولات في هذه المرحلة، لكن الفكرة لم تطرح أصلا للبحث والنقاش، ولم يرد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على طلب للتعليق على هذا التصور.

لكن الاقتراح الأكثر واقعية هو وضع سقف لعدد المباريات التي يمكن للاعب خوضها في موسم واحد، إلى جانب وضع قواعد لعطلات اللاعبين في منتصف الموسم ونهايته.

وعن ذلك، قال باير هوفمان "يجب على منظمي البطولات والأندية الجلوس معا والتفاهم بشأن أعباء اللاعبين، هذا يعني تحديد العطلات وتحديد سقف لعدد المباريات".