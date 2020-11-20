عالم الساحرة المستديرة ينتظر ظهوره بفارغ الصبر.. موكوكو فتى البوندسليغا الذهبي

"الفتى المذهل" و"ماكينة الأهداف" و"الموهوب"، ألقاب أطلقت على يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند، والذي ربما يحظى بأكبر هالة إعلامية حول لاعب شاب قبل بدء مسيرته على مستوى منافسات الدرجة الأولى.

وقد تنتهي أخيرا فترة انتظار بداية المسيرة الاحترافية لــ"معجزة" أكاديمية بوروسيا دورتموند غدا السبت، في حال مشاركته ضمن صفوف الفريق في مواجهة هيرتا برلين، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

فبعد احتفال اللاعب اليوم بعيد ميلاده الــ16، بات متاحا للمشاركة في مباراة الغد، وفي هذه الحالة سيصبح أصغر لاعب سنا يشارك في البوندسليغا في تاريخ المسابقة.

واستمد موكوكو الشهرة من خلال سجله التهديفي المذهل في منافسات فئات الشباب والناشئين، ويتوقع أن يجذب الأنظار بشكل كبير لدى بدء مشواره في البوندسليغا، حيث يعتبره كثيرون من أبرز المواهب في دورتموند وكرة القدم الألمانية بشكل عام.

وقال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني "موكوكو يتمتع بموهبة لا تتكرر كثيرا".

وفي ظل التركيز الإعلامي الهائل على الظهور الأول المنتظر لموكوكو في البوندسليغا، تحدث المسؤول بنادي دورتموند سيبستيان كيل بنبرة معتدلة، في محاولة لحماية اللاعب من التأثر بالضغوط.

وقال كيل -في تصريحات لمجلة "كيكر"- إنها "خطوة كبيرة بالنسبة له.. وعلينا منحه الهدوء والوقت اللازمين. هو لا يزال في بداية الطريق".

ومنذ قدومه رفقة والده من الكاميرون إلى ألمانيا، جعل موكوكو حلم مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم، على رأس أولوياته.

وانتقل موكوكو من نادي الدرجة الثانية سانت باولي إلى دورتموند وهو في 11 من عمره، وقد تجاوز عدة فئات عمرية، وفرض تفوقه الكبير في كل المراحل.

وسجّل موكوكو 50 هدفا خلال 83 مباراة في منافسات الدوري الألماني للناشئين (تحت 17 عاما)، كما سجل 44 هدفا خلال 23 مباراة مع فريق تحت 19 عاما.

ولم يتضح بعد ما إذا كان موكوكو سينجح في تألقه التهديفي في منافسات دوري الدرجة الأولى أم لا، لكن اللاعب نفسه أبدى هدوءا إزاء هذا الأمر.

وقال موكوكو -في تصريحات للقناة الفضائية لنادي دورتموند- "لم أفكر بشأن حدوث ذلك وأنا عمري 20 أو 21 عاما. أعرف أن ظهوري الأول سيأتي في يوم ما.. أقرأ ما يكتب في الإعلام، لكنني لا أضع أي ضغوط على نفسي".

وأضاف "أتبع طريقي الخاص، وأود فقط أن أساعد الفريق، لهذا أتواجد هنا".

وفي ظل مواصلة تألقه التهديفي، حظي موكوكو باهتمام جماهيري كبير، لكن ذلك لم يكن جيدا بالنسبة له في كل الأوقات.

ففي عام 2016، احتاج إلى استخراج شهادة جديدة من مكتب التسجيل في هامبورغ، من أجل الرد على كل الشكوك، بعد أن اتهم بالكذب بشأن عمره الحقيقي.

كذلك تعرض موكوكو قبل أسابيع قليلة لإساءات من جانب مشجعين لشالكه، خلال مواجهة الديربي الفريقين تحت 19 عاما، لكنه لم يسمح لذلك بأن يؤثر على مستوياته، وقال عبر إنستغرام حينذاك: "إنني فخور بأنني ولدت بهذا اللون، وسأظل فخورا دائما".

وربما لا يجد موكوكو صعوبة كبيرة في الاندماج بالفريق الأول في ظل وجود العديد من اللاعبين الذين يكبرونه في السن بفوارق قليلة، وقد استفاد من القرار الذي اتخذته رابطة الدوري الألماني قبل عدة أشهر والذي يقضي بتقليص الحد الأدنى للعمر للسماح بالمشاركة في البوندسليغا، من 17 عاما إلى 16 عاما.

ويشعر موكوكو بارتياح خلال التدريبات مع نجوم شبان آخرين في الفريق، مثل جودي بيلينغهام (17 عاما) وجيوفاني ريينا (18 عاما) وجادون سانشو (20 عاما) وإيرلينغ هالاند (20 عاما).

وأثنى هالاند على موكوكو، قائلا "لا أود تشكيل أي ضغوط عليه، لكنه كان أفضل لاعب عمره 15 عاما رأيته في حياتي".