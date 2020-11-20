طلب واستفسار من مورينيو لمدرب منتخب إنجلترا

طلب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام من غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، الكشف عن مدربي أندية يضغطون على لاعبيهم لتجنب الانضمام للمنتخب، وكذلك تفسير سبب استبعاد رحيم سترلينغ من تشكيلة الفريق الوطني هذا الأسبوع.

وتحول إرهاق اللاعبين إلى مشكلة كبيرة بسبب ضغط المباريات إثر جائحة كوفيد-19. وقال ساوثغيت إن بعض اللاعبين كانوا يحرصون على تمثيل منتخب بلادهم، لكنهم وجدوا أنفسهم في "موقف صعب" مع أنديتهم.

وغاب سترلينغ عن فوز إنجلترا 4-صفر على آيسلندا في دوري الأمم الأوروبية بملعب "ويمبلي" أول أمس بسبب الإصابة، لكن مورينيو قال إنه يتوقع أن جناح مانشستر سيتي سيشارك من البداية عندما يزور فريق المدرب بيب غوارديولا لندن لمواجهة توتنهام غدا السبت في الدوري.

ولفت المدرب البرتغالي -اليوم الجمعة- إلى "أن ساوثغيت كشف أن بعض مدربي الأندية مارسوا ضغوطا على اللاعبين لتجنب الانضمام للمنتخب الوطني، وبسبب ذلك يشعر (ساوثغيت) بالحاجة للاتصال بهم لمحاولة تهدئة مشاعرهم والسيطرة على الموقف".

وتابع "أود منه أن يكشف عن هوية هؤلاء المدربين الذين يضغطون على اللاعبين لكي لا ينضموا للمنتخب. أريده أن يحدد المدربين الذين يتصل بهم هاتفيا أو يتحدث معهم".

وأضاف مورينيو في مؤتمر صحفي قبل المباراة عقب غياب مهاجم سيتي عن تشكيلة إنجلترا أمام بلجيكا وآيسلندا بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال التدريب مع المنتخب، "نعرف جميعا أن سترلينغ سيلعب غدا (السبت)".

وختم "عندما استبعد (المدافع) إيريك داير من تشكيلة المنتخب الوطني للإصابة، لم يشارك في مباراتين مع توتنهام. احتاج أسبوعين للتعافي، لكن رحيم سيلعب غدا. هذه هي التفاصيل التي أعتقد أن غاريث يجب أن يفسّرها".

وأكد مورينيو أن نتيجة اختبار الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لفيروس كورونا جاءت سلبية، وسيكون جاهزا لمباراة الغد، لكن لاعب وسط إنجلترا هاري وينكس قد لا يشارك بعد تعرضه لإصابة طفيفة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

ويأمل المدرب البرتغالي -الذي تولى تدريب توتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي- الاحتفال بالذكرى السنوية له مع الفريق، بالفوز على سيتي وهو ما سيدفع النادي اللندني لصدارة الدوري مؤقتا.