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شاهد.. برشلونة يحتفل بذكرى وقوف جماهير ريال مدريد لتحية رونالدينيو

راموس لم يستطع الصمود أمام مهارة رونالدينيو (غيتي)
راموس لم يستطع الصمود أمام مهارة رونالدينيو (غيتي)
20/11/2020

قبل 15 عاما، وتحديدا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وقفت جماهير ريال مدريد لتحية النجم البرازيلي رونالدينيو، بعد أدائه الباهر في كلاسيكو الكرة الإسبانية الذي انتهى بخسارة النادي الملكي أمام برشلونة بثلاثية نظيفة.

وكان رونالدينيو بطل سهرة الكلاسيكو، بتسجيل هدفين وتقديم لوحات فنية أرعبت دفاع ريال مدريد الذي لم يستطع الصمود أمام سحر النجم البرازيلي.

واستعاد حساب برشلونة على تويتر تلك الذكرى، ونشر مقطعا أبرز وقوف جماهير ريال مدريد لتحية رونالدينيو بعد تسجيل هدفه الثاني الذي توج الأداء المبهر للاعب في المباراة، في لقطة لا تتكرر كثيرا في ملاعب كرة القدم.

وبادل رونالدينيو جماهير ملعب سانتياغو برنابيو التحية في لحظات صنفت ضمن أبرز أحداث الكلاسيكو على مرّ التاريخ.

وكان رونالدينيو من أبرز اللاعبين مطلع القرن الحالي، وتوّج مع برشلونة بالدوري الإسباني مرتين والسوبر الإسباني مرتين وبدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كما نال جائزة أفضل لاعب في العالم.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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