رحلة البحث عن دوري الأبطال مستمرة حتى 2023.. غوارديولا: لم أفكر بترك مان سيتي

قال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم -الذي جدد النادي عقده لمدة عامين أمس الخميس- إنه لم يفكر في الانتقال لتدريب فريق آخر.

وبعد تجديد العقد يستمر "الفيلسوف" في تدريب مانشستر سيتي حتى عام 2023 على الأقل، وذلك بعد أن قاد الفريق لـ8 ألقاب منذ أن تولى تدريبه في 2016.

وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة "لم أفكر بأي مكان آخر، وإنما كنت أفكر فقط في البقاء هنا".

وأضاف "هو ليس قراري أنا فقط، ولكنه قرار النادي أيضا، لو كنا شعرنا بأن هذا يكفي لكنت سأحصل على فترة راحة".

وتابع "لكن كان لدينا شعور بأن هناك العديد من الأشياء التي يمكننا تحقيقها معا، نرغب في مواصلة مع قدمناه في المواسم السابقة".

وتضمنت إنجازات غوارديولا مع مانشستر سيتي قيادته للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2017 و2018، لكن الفريق لم يتوج تحت قيادته بدوري أبطال أوروبا، علما بأن غوارديولا حقق هذا الإنجاز خلال تدريب برشلونة.