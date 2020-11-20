"خلاف" ميسي وغريزمان.. كومان يدخل على الخط ويحسم الجدل

قلل رونالد كومان مدرب برشلونة من أهمية وجود خلاف بين القائد ليونيل ميسي وزميله المهاجم أنطوان غريزمان قبل مواجهة أتلتيكو مدريد غدا السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إيريك أولهاتس وكيل أعمال غريزمان السابق لمجلة "فرانس فوتبول" إن المهاجم الأرجنتيني أثار مشكلة مع عميله السابق، مما دفع ميسي للقول للصحفيين عند عودته من المشاركة مع منتخب بلاده "سئمت من اتهامي بكل مشاكل برشلونة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن سبب غضبه.

وعند سؤال كومان عن الموضوع قبل زيارة أتلتيكو مدريد غدا، قال إن اللاعبين يتعايشان بشكل طبيعي.

وتابع المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "يمكنني تفهم موقف ميسي الغاضب، بعد هذه الرحلة الطويلة تسأل عن أنطوان (غريزمان)، هذا ينم عن عدم الاحترام.. أدرك أنكم (الصحفيون) ربما تبحثون عن مشكلة، لكن في غرف خلع الملابس لم أشاهد أو أشعر بأي شيء يتعلق بوجود علاقة سيئة بينهما".

وأضاف أن ميسي -الذي ينتهي عقده الصيف المقبل وارتبط مرة أخرى بانتقاله إلى مانشستر سيتي بعد توقيع المدرب بيب غوارديولا عقدا جديدا مع النادي الإنجليزي- "سيقرر مستقبله بنفسه".

وأضاف "أتمنى بقاءه في برشلونة، ما فعله لهذا النادي أمر لا يصدق، لكنه الشخص الوحيد الذي يجب أن يتخذ القرار بشأن مستقبله".

وسيخوض كومان مباراة "الأتلتي" -الذي يتفوق بفارق 6 نقاط عن النادي الكتالوني- بدون أنسو فاتي وصمويل أومتيتي وسيرجيو بوسكيتس ورونالد أراخو.

وخلص المدرب الهولندي إلى "أنها مباراة مهمة للفريقين من الناحية الذهنية أو من حيث النقاط، نسير في الاتجاه الصحيح، أتلتيكو فريق يعرف جيدا كيفية اللعب بطرق مختلفة حسب المنافس، وهو ما يفعله برشلونة أيضا".

كما انتقد كومان توالي المباريات، حيث ستكون زيارة أتلتيكو أول مباراة بين 10 خلال 32 يوما بعد فترة التوقف الدولية التي شهدت خوض المنتخبات 3 مباريات.

وختم "قبل كل شيء، هذا جدول مزدحم للغاية بالنسبة للفرق الكبيرة، ليس من الجيد خوض 3 مباريات دولية بدلا من اثنتين، كنت مدربا للمنتخبات ولم أخاطر أبدا باللاعبين، كنت دائما أفكر في الأندية أيضا".