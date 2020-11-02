مورينيو يتوق لمعرفة رد فعل ريال مدريد على هدف بيل.. شاهد الهدف الذي لا يحب الملكي رؤيته

قال جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام إنه يتطلع لمعرفة رد فعل ريال مدريد بعد أن سجل غاريث بيل هدف الفوز 2-1 على برايتون، أمس، الأحد، وهو أول أهدافه منذ عودته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وترك بيل توتنهام لينضم إلى ريال مدريد قبل 7 سنوات؛ لكنه عاد للنادي اللندني هذا الموسم على سبيل الإعارة.

وفاز مهاجم ويلز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بجانب لقبين للدوري الإسباني في مدريد؛ لكن انقسمت الآراء حوله بسبب قلة التزامه وسجله مع الإصابات.

قال مورينيو للصحفيين "أنا سعيد من أجله؛ لأنه استحق الهدف، وإذا حصلت على راحة لخمس دقائق سأتصفح الإنترنت لأرى ماذا سيقول موقع ريال مدريد".

وأضاف "يعرف بيل أننا نهتم به، وندرك أنه يهتم بنا، ويناسبنا بشكل مثالي، وهو مطمئن للغاية وذكي جدا، وينتابه شعور جيد".

ويلتقي توتنهام مع لودوغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي، يوم الخميس، قبل أن يواجه وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ومن جهة أخرى قالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن هذا الهدف لا يحب المدريديون رؤيته؛ لأن من صنعة سيرجيو ريغيلون وسجله بيل، ويعد الاثنان من المنبوذين من مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، ونجاحهما في ظل معاناة الملكي هجوميا قد يؤلب المواجع على الجميع.