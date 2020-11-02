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كلوب: مواجهة أتلانتا أكبر تحد لليفربول في دوري الأبطال

كلوب يخشى امتداد كبواته المحلية للبطولة الأوروبية (رويترز)
كلوب يخشى امتداد كبواته المحلية للبطولة الأوروبية (رويترز)
2/11/2020

أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب صعوبة مواجهة فريق أتلانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء بملعب برجامو، مشيرا إلى أنها ستكون التحدي الأكبر للريدز حتى الآن هذا الموسم.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء اليوم الاثنين "أتلانتا يمتلك لاعبين كبارا وجيدين للغاية ومنظمين بشكل جيد ويلعبون بأسلوب مقنع بنسبة 100%.. ويستخدمون المهارات الفردية لديهم بطرق ذكية غير معقولة".

وأضاف المدرب الألماني "هذا يعد أكبر تحد لنا في دوري الأبطال حتى الآن، فأتلانتا خصم صعب ومشابه لليدز يونايتد إلى حد ما وسيكون لقاء صعبا".

وأوضح كلوب أن الوقت لا يزال مبكرا في الموسم، ولا ينبغي التفكير كثيرا في موقف الفريق بالمسابقات المختلفة.

وأشار المدرب إلى أن المدافع الكاميروني جويل ماتيب ولاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا شاركا في التدريبات أمس، لكنهما يحتاجان لموافقة الطاقم الطبي بشأن قدرتهما على المشاركة، مؤكدا امتلاك فريقه لعدد كاف من اللاعبين الآخرين بخط الوسط المدافع مما يقلل من مشكلته بهذا الخصوص.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الرابعة بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط، يليه أتلانتا برصيد 4 نقاط، ثم أياكس الهولندي بنقطة واحدة.

المصدر : وكالات

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