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3 أهداف بالوقت القاتل و14 بطاقة ملونة.. شاهد المباراة المجنونة في الليغا

الدقائق الأخيرة شهدت عنفا وتوترا تصدى له الحكم بالكروت الملونة (غيتي)
الدقائق الأخيرة شهدت عنفا وتوترا تصدى له الحكم بالكروت الملونة (غيتي)
2/11/2020

شهدت مباراة خيتافي وفالنسيا مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم، جنونا كرويا غير مسبوق بتسجيل 3 أهداف في الوقت القاتل، وإشهار الحكم 11 إنذارا و3 كروت حمراء منها 5 كروت في دقيقة واحدة فقط.

وأشهر الحكم فيغويروا فاسكيز 14 بطاقة ملونة في اللقاء المثير، منها 3 كروت حمراء، للاعبين ماورو أرامباري وداميان سواريز من خيتافي، ومدافع فالنسيا تيري كوريا.

وبدأ جنون المباراة في الوقت القاتل عندما كان فالنسيا متقدما 1-صفر، ليسجل لاعب خيتافي خوان هيرنانديز التعادل في الدقيقة 87، مما دفع فريقه للضغط في الوقت بدل الضائع محرزا هدف التقدم عبر مهاجمه أنغل لويس رودريغيز في الدقيقة 94.

ولم يتوقف جنون اللقاء عند هذا الحد، حيث تمكن "الخفافيش" من تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 100 من عمر المباراة، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء سجلها لاعب الوسط كارلوس سولر باراغان .

 

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليرتقي خيتافي إلى المركز الثامن بـ 11 نقطة، ويحتل فالنسيا المركز 13 برصيد 8 نقاط خلف برشلونة بنفس الرصيد.

المصدر : خدمة سند

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