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بالفيديو- "سأطلب عقدا جديدا وإلا لن ألعب".. أكروباتية إبراهيموفيتش الخارق تذهل ميلان والفيفا

إبراهيموفيتش يسجل هدفه الذي أثار إعجاب الجميع (غيتي)
إبراهيموفيتش يسجل هدفه الذي أثار إعجاب الجميع (غيتي)
2/11/2020

خطف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأضواء، كالعادة، بمساهمته في فوز فريقه ميلان 2-1 على أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد، بعد أن أحرز هدفا "أكروباتيا" بمقصية مزدوجة أذهلت الجميع.

وجاء هدف "السلطان" إبراهيموفيتش في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، عندما استغل خطأ مدافع أودينيزي في تشتيت الكرة من أمام المرمى، ليتقدم لها السويدي مسرعا، ويحرز الهدف من ركلة خلفية مزدوجة، معلنا عن تقدم ميلان بالهدف الثاني الذي فاز به.

وتغنّى نادي ميلان على صفحته عبر تويتر بنجمه إبراهيموفيتش وأرقامه مع النادي، ووصفه بـ"الخارق"، بعد تسجيله في 6 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي، وكان آخر لاعب من ميلان يفعل ذلك هو "إبرا" نفسه في 2012.

كما وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) هو الآخر إبراهيموفيتش بـ"السويدي الخارق" بعد تمكنه من التسجيل في 6 مباريات متتالية مع ميلان، وإهدائه الفوز لفريقه بمقصيته في مباراة اليوم.

وكعادته علق النجم السويدي غريب الأطوار على تألقه تعليقا غريبا مثل هدفه، حيث قال إنه سيطلب "عقدا جديدا؛ وإلا لن ألعب المباراة القادمة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هدف إبراهيموفيتش، مشيدين بما يقدمه صاحب الـ39 عاما، وعودته لخطف الأضواء من جديد بأهدافه الجميلة، التي تعد ماركة مسجلة باسمه.

المصدر : خدمة سند

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