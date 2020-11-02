بالفيديو- "سأطلب عقدا جديدا وإلا لن ألعب".. أكروباتية إبراهيموفيتش الخارق تذهل ميلان والفيفا

خطف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأضواء، كالعادة، بمساهمته في فوز فريقه ميلان 2-1 على أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد، بعد أن أحرز هدفا "أكروباتيا" بمقصية مزدوجة أذهلت الجميع.

وجاء هدف "السلطان" إبراهيموفيتش في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، عندما استغل خطأ مدافع أودينيزي في تشتيت الكرة من أمام المرمى، ليتقدم لها السويدي مسرعا، ويحرز الهدف من ركلة خلفية مزدوجة، معلنا عن تقدم ميلان بالهدف الثاني الذي فاز به.

نتائج الدوري الإيطالي 🇮🇹:

مقصية زلاتان في الدقيقة 83 أهدت ميلان نقاط الفوز خارج ملعبه 2⃣-1⃣ على أودينيزي.

السويدي الخارق سجّل للمباراة 6⃣ على التوالي 🔥 pic.twitter.com/b28juwarqw — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) November 1, 2020

وتغنّى نادي ميلان على صفحته عبر تويتر بنجمه إبراهيموفيتش وأرقامه مع النادي، ووصفه بـ"الخارق"، بعد تسجيله في 6 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي، وكان آخر لاعب من ميلان يفعل ذلك هو "إبرا" نفسه في 2012.

كما وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) هو الآخر إبراهيموفيتش بـ"السويدي الخارق" بعد تمكنه من التسجيل في 6 مباريات متتالية مع ميلان، وإهدائه الفوز لفريقه بمقصيته في مباراة اليوم.

منذ عودته إلى ميلان في يناير الماضي، شارك زلاتان إبراهيموفيتش بشكل مباشر في 23 هدفًا خلال 22 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي (17 هدفًا و 6 تمريرات حاسمة) 🔥 ليس لديه نهاية 🦁#أودينيزي_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/z2RQp2fvwx — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 1, 2020

سجل زلاتان إبراهيموفيتش في 6⃣ مباريات متتالية في #الدوري_الإيطالي وكان آخر لاعب من ميلان يفعل ذلك هو إبرا نفسه في 2012 🦁 خارق 💪#أودينيزي_ميلان #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/qaewGZzuQ1 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 1, 2020

وكعادته علق النجم السويدي غريب الأطوار على تألقه تعليقا غريبا مثل هدفه، حيث قال إنه سيطلب "عقدا جديدا؛ وإلا لن ألعب المباراة القادمة".

"سأطلب من مالديني أن يمنحني عقدًا جديدًا وإلا لن ألعب المباراة القادمة" 😂😂 الـ 🦁 يتحدّث بعد المباراة 📽️👇#أودينيزي_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/gXPo6vdb8f — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 1, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هدف إبراهيموفيتش، مشيدين بما يقدمه صاحب الـ39 عاما، وعودته لخطف الأضواء من جديد بأهدافه الجميلة، التي تعد ماركة مسجلة باسمه.

منذ عودته إلى ميلان في يناير الماضي، شارك زلاتان إبراهيموفيتش بشكل مباشر في 23 هدفًا خلال 22 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي (17 هدفًا و 6 تمريرات حاسمة) 🔥 ليس لديه نهاية 🦁#أودينيزي_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/z2RQp2fvwx — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 1, 2020

زلاتان ابراهيموفيتش 39 سنة في الملعب 20 سنة 💪🏻 pic.twitter.com/FKLeLh1S2M — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 1, 2020