بالفيديو- أفضل مهاجم بالتاريخ وسبب شهرة بايرن.. الزهايمر يغيب الهداف التاريخي للبوندسليغا عن تكريمه

عندما كان ما يزال لاعبا، كان طول قامته لا يتجاوز 1.76 مترا، ولكن غيرد مولر كان الملك المتوج في منطقة الجزاء.

وعندما كانت الكرة تصل إلى قدمه بالقرب من المرمى، فإنها كانت تنتهي عادة بمعانقة الشباك.

وبدون أهداف الأسطورة مولر، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ75 غدا، الثلاثاء، لم يكن بايرن ميونخ ليحظى بالشهرة الطاغية التي يحظى بها الآن.

ولكن الأسطورة مولر سيحتفل غدا بعيد ميلاده، وهو يكافح مرضا خطيرا يحزن ألمانيا، حيث يعاني من مرض الزهايمر.

مولر الهداف التاريخي للبوندسليغا يداعب الكرة (غيتي)

وما من مهاجم آخر قبل أو بعد مولر، المعروف بلقب "مدفعجي الأمة"، استطاع مضاهاته.

ولم يستطع أي مهاجم ألماني آخر مضاهاة سجله التهديفي، حيث كان مولر يهز الشباك في كل مباراة تقريبا وبكل الطرق والأشكال؛ سواء بالقدم اليمنى أو اليسرى أو بالرأس، وربما بشكل سريع بعد أن يستدير أو خلال سقوطه أرضا أو بينما يستلقي على الأرض.

وكانت منطقة جزاء المنافس هي المملكة الخاصة بمولر.

Goal or no goal? Gerd Müller is first up on the #BLAdventCalendar Over 240 prizes on offer! https://t.co/cyF3wvjFbu pic.twitter.com/pGYfnV5mC2 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 1, 2015

وسبق ليواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني (مانشافت) أن قال قبل 5 سنوات خلال احتفال مولر بعيد ميلاده 70 "غيرد مولر كان أعظم مهاجم أنجبته ألمانيا".

وما زالت هذه العبارة صحيحة وفعالة رغم مرور 5 سنوات على قولها.

ولن يكون احتفال مولر بعيد ميلاده 75 وسط احتفالات ومهرجانات كبيرة؛ حيث يعاني مولر من الزهايمر.

ورغم مرور نحو 4 عقود على اعتزاله اللعب، ما يزال مولر هو الهداف التاريخي للدوري الألماني (بوندسليغا) حيث سجل 365 هدفا في 427 مباراة.

وإضافة لإنجازاته مع بايرن، توج مولر مع المانشافت بلقبي كأس أمم أوروبا (يورو 1972) وكأس العالم 1974.

ومنذ سنوات، يلزم مولر منزله للعلاج ومكافحة مرض الزهايمر الذي ذهب بذاكرته.

ولدى الكشف عن معاناته من الزهايمر في 2015، قال هيرمان غيرلاند المدرب المساعد لفريق بايرن ميونخ "لقد تعرف علي في آخر مرة التقيته، استمتعت بهذا، وأبلغته أن اللاعبين يرسلون إليه بالتحية وخاصة توماس مولر وباستيان شفاينشتايغر وديفيد ألابا.. ثم بكى مولر".

وعمل غيرلاند ومولر لسنوات في بايرن، وجمعت بينهما صداقة وطيدة لفترة طويلة، واستفاد النادي من كليهما.

وكان غيرلاند هو من ألقى الضوء على لاعبين مثل توماس مولر وفيليب لام وشفاينشتيجر وألابا وعمل على تطوير مستواهم خلال عمله مدربا لفريق الشباب بنادي بايرن، حيث كان هؤلاء اللاعبون ما يزالون في مرحلة الشباب.

وقال توماس مولر قبل أيام قليلة "بدون أهدافه (غيرد مولر) وثباته وحنكته داخل منطقة الجزاء، ربما لم يكن بايرن ميونخ سيبقى".

وأعرب توماس عن حزنه لعدم حصوله على فرصة مشاهدة الأسطورة غيرد خلال مسيرته الكروية، حيث ولد توماس مولر بعد اعتزال الأسطورة مولر بنحو 7 سنوات.

ولكن توماس مولر أكد أنه "تعلم الكثير" عندما تدرب تحت قيادته في فريق بايرن للشباب (تحت 23 عاما).

ورغم الجهود الرائعة لرموز آخرين مثل هانز بيكنباور وأولي هونيس وبول برايتنر، يدين بايرن بالكثير لأهداف مولر التي ترجمت جهود الفريق في منتصف السبعينيات من القرن الماضي إلى عدة ألقاب محلية إضافة لثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1974 و1976 .

وقال الأسطورة فرانز بيكنباور "من وجهة نظري، إنه اللاعب الأهم في تاريخ بايرن".

Goal or no goal? Gerd Müller is first up on the #BLAdventCalendar Over 240 prizes on offer! https://t.co/cyF3wvjFbu pic.twitter.com/pGYfnV5mC2 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 1, 2015

ولكن مولر ربما كان سيخسر كل شيء أيضا بدون بايرن.

وبعد اعتزاله اللعب في 1982، أدمن مولر الكحوليات؛ ولكن زملاءه السابقين في الفريق البافاري هم من أقنعوه بضرورة العلاج.

وبمجرد تعافيه من إدمان الكحوليات، قدم إليه بايرن مهمة تدريب فريق الشباب (تحت 23 عاما) بالنادي.

وربما كان انتصاره على إدمان الكحوليات هو الخطوة الأهم في حياته، وقال غيرد مولر عندما كان مساعدا لغيرلاند في 2007 "تعافيت من إدمان الكحوليات في غضون 4 أسابيع، النجاح بهذا في غضون هذه الفترة القصيرة كان إنجازا".

وجاء الهدف التاريخي في مسيرة مولر الكروية في نهاية مسيرته الدولية، التي انتهت قبل الأوان.

وعلى الملعب الأولمبي في ميونخ، سجل مولر هدف الفوز على نظيره الهولندي ليمنح المنتخب الألماني لقب كأس العالم 1974.

⚽ One of THE great goalscorers of all time

🏅 Golden Boot winner at the 1970 #WorldCup

🏆 1974 FIFA World Cup winner Happy birthday, Gerd Müller! 🥳🇩🇪#HBD | @DFB_Team_EN pic.twitter.com/JxBSSfeUXL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 3, 2019

وقال مولر "سجلت أهدافا أكثر جمالا؛ ولكن الهدف الأهم كان هدف الفوز بكأس العالم".

وكان مولر نجما مميزا؛ لكنه لم يكن من النجوم المتشوقين للبريق والظهور في الاحتفالات على البساط الأحمر، ولم يحصل الصحفيون على عنوان رئيسي من المقابلات الإعلامية معه، ولم يسبق له أن حسد بيكنباور أبدا على مكانه في دائرة الضوء، حيث واصل المدافع السابق (بيكنباور) السفر حول العالم بعد مسيرته الكروية.

وقال مولر قبل أن يحكم المرض قبضته "لست من النوع الذي يحب الابتعاد عن المنزل".

وأعلن نادي بايرن ميونخ أن مجموعة صغيرة ستكرمه، يوم الثلاثاء، في متحف بايرن بملعب أليانز آرينا؛ لكن المدفعجي نفسه "للأسف، لن يكون حاضرا".