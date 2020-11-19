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عينه على ميسي ودوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا

غوارديولا (يسار) مستمر مع سيتي لضم ميسي والتتويج بدوري الأبطال (رويترز)
غوارديولا (يسار) مستمر مع سيتي لضم ميسي والتتويج بدوري الأبطال (رويترز)
19/11/2020

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد التعاقد مع مدربه بيب غوارديولا لمدة عامين حتى نهاية موسم 2022-2023، في محاولة أخيرة للتتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقاد الإسباني غوارديولا سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين إلى جانب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وبكأس رابطة الأندية الإنجليزية 3 مرات منذ قدومه في 2016.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (THE SUN) البريطانية أن غوارديولا وإدارة ناديه سيواصلان سعيهما لضم قائد برشلونة ميسي، الذي ينتهي عقده مع ناديه الصيف القادم.

وبجانب المكاسب التجارية والجماهيرية، التي سيجنيها مانشستر سيتي من وراء ضم ميسي، فإن غوارديولا الذي درب النجم الأرجنتيني في برشلونة يريد أن يستفيد من خبرات ميسي المتراكمة في مساعدته على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي يحلم بتحقيقه مع السيتي، خاصة أنه الهدف الأول للفريق حاليا.

ووجود غوارديولا على مدار 5 سنوات في سيتي هو الأطول له في فريق واحد منذ بدء مسيرته في 2008.

وبدأ غوارديولا (49 عاما) مشواره مع برشلونة، وقاد الفريق خلال الفترة 2008-2012، وقضى 3 سنوات في تدريب بايرن ميونخ الألماني قبل الانتقال إلى سيتي.

وقال غوارديولا "منذ وصولي إلى مانشستر سيتي، شعرت بترحيب كبير في النادي وفي المدينة ذاتها".

وأضاف "منذ ذلك الحين حققنا هدفا كبيرا معا، وسجلنا الأهداف، وفزنا بالمباريات والبطولات، ونحن كلنا نشعر بفخر شديد بهذا النجاح".

وتحت قيادة غوارديولا، أصبح سيتي أول ناد من دوري الأضواء الإنجليزي يحصد 100 نقطة في موسم واحد، عندما حقق هذا الإنجاز في موسم 2017-2018.

ودافع سيتي بنجاح عن اللقب في الموسم التالي، ليصبح أول فريق في 10 سنوات ينال لقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين.

ويقبع سيتي هذا الموسم في المركز العاشر برصيد 12 نقطة من 7 مباريات وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر، ويملك فريق غوارديولا مباراة واحدة مؤجلة.

وسيلعب سيتي في ضيافة توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني يوم السبت المقبل.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

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