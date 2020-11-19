راموس يغيب عن مواجهة ريال مدريد مع إنتر والمنبوذ يوفيتش يحرج زيدان

أكد نادي ريال مدريد الإسباني غياب قائد الفريق سيرجيو راموس عن مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إصابته خلال قيادته منتخب إسبانيا في مباراته أمام ألمانيا.

وتم استبدال راموس بعد إصابته في الشوط الأول من لقاء إسبانيا وألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، والذي انتهى بفوز ساحق لإسبانيا 6-صفر.

وقال ريال مدريد في بيان "بعد خضوعه لفحوص تحت إشراف الفريق الطبي لريال مدريد تأكدت إصابة سيرجيو راموس في عضلات الفخذ الخلفية".

Sergio Ramos medical report.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 19, 2020

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن راموس سيغيب عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع ومباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال.

ويعاني ريال مدريد من سجل سيئ في غياب قائده، حيث خسر الفريق في 7 من آخر 8 مباريات في دوري الأبطال لم يلعب فيها راموس.

ويواجه الريال جدولا مزدحما حيث سيخوض مباريات أمام ألافيس وشاختار دونيتسك وإشبيلية وبوروسيا مونشنغلادباخ وأتلتيكو مدريد في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

المنبوذ يوفيتش

ومن ناحية أخرى، أدى تألق المهاجم الصربي لوكا يوفيتش وتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين آخرين خلال 3 مباريات خاضها رفقة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي في إحراج مدربه بفريق ريال مدريد زين الدين زيدان.

وتجددت التساؤلات حول لغز يوفيتش "المنبوذ" من زيدان بعد أن ساهم في الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الصربي على روسيا في دوري الأمم الأوروبية مساء أمس الأربعاء، بتسجيله هدفين وصناعة آخر في اللقاء الذي انتهى بفوز قاسٍ لصربيا 5-صفر.

🇷🇸⚽️ 10' Radonjić

🇷🇸⚽️ 25' Jović

🇷🇸⚽️ 41' Vlahović

🇷🇸⚽️ 45'+1 Jović

🇷🇸⚽️ 64' Mladenović #NationsLeague pic.twitter.com/A2ZXqrpbZT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 18, 2020

وبأهدافه الثلاثة التي سجلها في الفترة الدولية المنصرمة، يصبح يوفيتش محرزا أهدافا مع المنتخب في أسبوعين فقط أكثر من أهدافه مع الملكي منذ انضمامه صيف 2019، حيث سجل هدفين فقط للفريق منذ ذلك الحين.

ودفع هذا التألق من اللاعب الذي لا يحظى بفرص كبيرة مع زيدان، إلى وضع المدرب الفرنسي في موقف محرج لا يحسد عليه، في ظل تفضيله الدائم لمواطنه كريم بنزيمة على حساب يوفيتش.