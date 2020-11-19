تأهل بلجيكا وإيطاليا إلى نصف نهائي دوري أمم أوروبا

أكملت بلجيكا وإيطاليا عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أمم أوروبا في ختام مباريات دور المجموعات التي جرت الأربعاء.

وحقق المنتخب البلجيكي الفوز على الدانمارك 4-2 ضمن المرحلة السادسة لمباريات المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا فوز إنجلترا على أيسلندا 4-صفر.

وارتفع رصيد المنتخب البلجيكي إلى 15 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 5 نقاط على منتخبي الدانمارك وإنجلترا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي المجموعة الأولى عاد منتخب إيطاليا بالفوز من البوسنة والهرسك 2-صفر، وتفوقت هولندا على بولندا 2-1.

ورفع المنتخب الإيطالي (الآزوري) رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة متقدما بفارق نقطة عن هلوندا، واحلت بولندا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، في حين تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.

والتحقت بلجيكا وإيطاليا بفرنسا وإسبانيا في نصف نهائي البطولة الذي سيقام في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.