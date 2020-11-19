البث الحي
كرة قدم

تأهل بلجيكا وإيطاليا إلى نصف نهائي دوري أمم أوروبا

منتخب بلجيكا تفوق على الدانمارك 4-2 (غيتي)
منتخب بلجيكا تفوق على الدانمارك 4-2 (غيتي)
18/11/2020
|
آخر تحديث
19/11/2020
(مكة المكرمة) 01:30 AM

أكملت بلجيكا وإيطاليا عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أمم أوروبا في ختام مباريات دور المجموعات التي جرت الأربعاء.

وحقق المنتخب البلجيكي الفوز على الدانمارك 4-2 ضمن المرحلة السادسة لمباريات المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا فوز إنجلترا على أيسلندا 4-صفر.

وارتفع رصيد المنتخب البلجيكي إلى 15 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 5 نقاط على منتخبي الدانمارك وإنجلترا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي المجموعة الأولى عاد منتخب إيطاليا بالفوز من البوسنة والهرسك 2-صفر، وتفوقت هولندا على بولندا 2-1.

ورفع المنتخب الإيطالي (الآزوري) رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة متقدما بفارق نقطة عن هلوندا، واحلت بولندا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، في حين تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.

والتحقت بلجيكا وإيطاليا بفرنسا وإسبانيا في نصف نهائي البطولة الذي سيقام في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

في ليلة تتويجه كأكثر لاعب أوروبي خوضا للمباريات الدولية.. راموس يسجل رقما سلبيا مع إسبانيا

اعتاد سيرجيو راموس قائد إسبانيا خطف الأضواء لأسباب إيجابية وسلبية، وهو ما فعله تماما أمام سويسرا، حيث أصبح أكثر لاعبي أوروبا خوضا للمباريات الدولية، ثم بات أول من يهدر ركلتي جزاء بمباراة مع إسبانيا.

تركيا تصعق روسيا في دوري أمم أوروبا

اقتنص منتخب تركيا انتصاره الأول في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه المثير والصعب 3-2 على ضيفه الروسي اليوم الأحد في الجولة الخامسة.

المزيد من كرة قدم

يطارده اسمه بعد كل خسارة لأرسنال.. أرتيتا: أشعر بالألم لاستبعاد أوزيل

أرتيتا (يمين) يوجه أوزيل بإحدى مباريات البريميرليغ قبل أن يخرجه من حساباته (رويترز)

عينه على ميسي ودوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا

غوارديولا (يسار) مستمر مع سيتي لضم ميسي والتتويج بدوري الأبطال (رويترز)

راموس وريال مدريد.. 4 تمديدات ومطبات في العلاقات

عقد راموس مع الريال ينتهي صيف العام المقبل (غيتي)

أكثر اللاعبين إهدارا لركلات الجزاء

ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر إهدارا لركلات الجزاء (رويترز)
الأكثر قراءة

وفيات أميركا تجاوزت 250 ألفا.. قائمة بالدول العربية الأكثر تضررا بفيروس كورونا

العراق يتصدر الدول العربية من حيث التضرر بفيروس كورونا المستجد (غيتي)

تبدأ بثلاث وجبات سائلة يوميا.. عالم يكشف حمية لعلاج السكري دون أدوية

مريض السكري الذي يعاني زيادة في الوزن سوف يتحسن كثيرا إذا اتبع حمية تؤدي إلى إنقاص وزنه (بيكسابي)

أعلن تجريم مقاطعة إسرائيل.. بومبيو يزور مستوطنة ويقدم دعما كبيرا لتل أبيب

مايك بومبيو (يسار) في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة (الأناضول)

إعلان نتائج جورجيا اليوم.. بايدن يشكو من إدارة تعرقل عمله وترامب ينفس عن غضبه بالتغريد

بايدن حذر من مخاطر تأخر العملية الانتقالية على عمليات توزيع لقاحات كورونا (غيتي)