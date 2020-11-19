"المدرب المميز" مورينيو يمنح نفسه لقب "الخبير"

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام اليوم الخميس إن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها من فتراته التدريبية السابقة يجب أن تمنحه لقبا جديدا هو "الخبير".

وكثيرا ما وصف مورينيو نفسه بأنه "المدرب المميز" عندما وصل إلى إنجلترا لتدريب تشلسي في 2004 بعد قيادة بورتو البرتغالي إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، قاد المدرب البالغ عمره 57 عاما إنتر وريال مدريد ثم تشلسي في فترة ثانية قبل أن يتولى تدريب مانشستر يونايتد ثم توتنهام.

وردا على سؤال بشأن كيف يصف نفسه الآن، قال مورينيو في مقابلة صحفية "أتمتع بخبرة كبيرة. كل ما يحدث لي في كرة القدم الآن حدث لي من قبل".

وأضاف "توجد بعض الوظائف تحتاج إلى لياقة بدنية خاصة مثل لاعب كرة القدم. لا يتمتع البالغ عمره 40 عاما بنفس الإمكانات التي لدى من يبلغ عمره 20 أو 30 عاما إلا إذا كنت (مهاجم ميلان) زلاتان إبراهيموفيتش".

وتابع مورينيو "التدريب يحتاج إلى عقلك فقط، بتراكم الخبرات والمعرفة يمكن أن تصبح أفضل".

ويحتل توتنهام بقيادة مورينيو المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي ويتفوق بفارق 5 نقاط عن ضيفه بعد غد السبت مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.