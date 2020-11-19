البث الحي
كرة قدم

"المدرب المميز" مورينيو يمنح نفسه لقب "الخبير"

مورينيو يتولى تدريب توتنهام منذ الموسم الماضي (مواقع التواصل)
مورينيو يتولى تدريب توتنهام منذ الموسم الماضي (مواقع التواصل)
19/11/2020

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام اليوم الخميس إن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها من فتراته التدريبية السابقة يجب أن تمنحه لقبا جديدا هو "الخبير".

وكثيرا ما وصف مورينيو نفسه بأنه "المدرب المميز" عندما وصل إلى إنجلترا لتدريب تشلسي في 2004 بعد قيادة بورتو البرتغالي إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، قاد المدرب البالغ عمره 57 عاما إنتر وريال مدريد ثم تشلسي في فترة ثانية قبل أن يتولى تدريب مانشستر يونايتد ثم توتنهام.

وردا على سؤال بشأن كيف يصف نفسه الآن، قال مورينيو في مقابلة صحفية "أتمتع بخبرة كبيرة. كل ما يحدث لي في كرة القدم الآن حدث لي من قبل".

وأضاف "توجد بعض الوظائف تحتاج إلى لياقة بدنية خاصة مثل لاعب كرة القدم. لا يتمتع البالغ عمره 40 عاما بنفس الإمكانات التي لدى من يبلغ عمره 20 أو 30 عاما إلا إذا كنت (مهاجم ميلان) زلاتان إبراهيموفيتش".

وتابع مورينيو "التدريب يحتاج إلى عقلك فقط، بتراكم الخبرات والمعرفة يمكن أن تصبح أفضل".

ويحتل توتنهام بقيادة مورينيو المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي ويتفوق بفارق 5 نقاط عن ضيفه بعد غد السبت مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

مورينيو يخشى على بيل اللعب مع منتخب ويلز

دعا جوزيه مورينيو مدرب توتنهام مسؤولي منتخب ويلز للتعامل بحذر مع غاريث بيل، قائلا إنه يخشى أن يضيع المجهود الذي بذله المهاجم لاستعادة كامل لياقته خلال المشاركة مع ويلز.

المزيد من كرة قدم

رحلة البحث عن دوري الأبطال مستمرة حتى 2023.. غوارديولا: لم أفكر بترك مان سيتي

غوارديولا قاد الفريق لـ8 ألقاب منذ أن تولى تدريبه في 2016 (الأناضول)

عالم الساحرة المستديرة ينتظر ظهوره بفارغ الصبر.. موكوكو فتى البوندسليغا الذهبي

سجّل موكوكو 50 هدفا خلال 83 مباراة في منافسات الدوري الألماني للناشئين (رويترز)

لا تشفقوا عليّ.. كلوب: طالما لدينا 11 لاعبا فسنقاتل من أجل النقاط الثلاث

كلوب: لا يوجد موسم لا نعاني فيه من بعض الإصابات (رويترز)

مونديال قطر.. عامان على ركلة البداية

ملعب &#34;البيت&#34; في مدينة الخور القطرية يستضيف المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 (الجزيرة)
الأكثر قراءة

هل لقاح كورونا يتلاعب بالمادة الوراثية للإنسان ويخربها؟ وهل هو جريمة ضد الإنسانية؟

تقترب من نقطة تحوّل.. الاتحاد الأوروبي يدرس علاقاته مع تركيا في قمته المقبلة

اجتماع سابق لزعماء دول أوروبية مع الرئيس التركي (رويترز-أرشيف)

الحرس الثوري يتوعد بردّ عابر للحدود.. تصعيد أميركي ضد إيران ونداء بريطاني والطاقة الذرية تحذر

يطارده اسمه بعد كل خسارة لأرسنال.. أرتيتا: أشعر بالألم لاستبعاد أوزيل

أرتيتا (يمين) يوجه أوزيل بإحدى مباريات البريميرليغ قبل أن يخرجه من حساباته (رويترز)