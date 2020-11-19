الماكينات تعطلت قبل أمم أوروبا.. ألمانيا وسباق مع الوقت لإعادة بناء منتخب منهار

ينفد الوقت أمام خطة ألمانيا لتجهيز تشكيلة مستعدة لبطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل، مع إخفاق تغييرات المدرب يواكيم لوف في ترك بصمة مؤثرة حتى الآن.

وجاءت الخسارة 6-صفر أمام إسبانيا يوم الثلاثاء في أثقل هزيمة للألمان في حوالي 90 عاما لتضاعف من مشكلات الفريق الذي يعاني بالفعل في الأشهر الأخيرة.

ووصف لوف الخسارة بأنها "يوم كارثي"، لكن المدرب الذي يقضي عامه الـ14 في المنصب بات شاهدا على خروج فريقه من الدور الأول في بطولة للمرة الثالثة على التوالي.

فبعد الفوز بكأس العالم 2014، خرجت ألمانيا من دور المجموعات بعدها بـ4 سنوات، ثم هبطت من القسم الأول في دوري الأمم بعد عدة أشهر بسبب الفشل في الفوز بأي مباراة، وبقيت في النهاية بعد تغيير باللوائح.

وتسبب هذا الخروج في بدء إجراء تغييرات كبيرة، حيث استبعد لوف مجموعة من اللاعبين الفائزين بكأس العالم مثل توماس مولر وجيروم بواتنغ وماتس هوملز ومسعود أوزيل، وضم في المقابل عددا من اللاعبين الشباب.

لكن الخسارة أمام إسبانيا تعني مجددا أن ألمانيا خرجت من دور المجموعات في دوري الأمم ولن تظهر في نصف النهائي.

وقال لوف عن أداء بلاده أمام إسبانيا "قلنا قبل المباراة إننا نثق في اللاعبين الموجودين بالتشكيلة وإننا في الطريق الصحيح، لكن رأينا أننا لا نتطور جيدا مثلما اعتقدنا".

وأضاف "بعد الهدف الأول لم نعد نلعب بأي تنظيم، وكان هذا مدمرا… نسينا خطة اللعب وكنا نركض فقط داخل الملعب".

ومع زيادة الانتقادات ورفض لوف استدعاء هوملز مدافع دورتموند وبواتينغ ومولر، الفائزيْن بـ5 ألقاب مع بايرن ميونيخ هذا العام، وجد مدرب ألمانيا نفسه في مأزق.

وستلعب ألمانيا مجددا في مارس/آذار مباريات ودية قبل انطلاق بطولة أوروبا في يونيو/حزيران المقبل.

ومع توفر قاعدة كبيرة للاختيار، لكن دون وجود قوام أساسي، فإن عملية البناء التي بدأت في 2018 لا تزال بعيدة عن الاكتمال قبل 7 أشهر من انطلاق البطولة القارية.

وقال لوف "مسؤوليتنا هي التفكير في كل شيء واستجواب أنفسنا. علينا استخلاص النتائج السليمة".