اللاعبة دينا رحمن تدخل موسوعة غينيس بتسجيل 7876 ركلة جزاء خلال 24 ساعة

دخلت اللاعبة الإنجليزية السابقة ذات الأصول المصرية دينا رحمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيلها 7876 ركلة جزاء خلال 24 ساعة، في أحد المقرات التدريبية بمملكة البحرين.

وسعت دينا -المقيمة في البحرين- إلى تحقيق رقم قياسي جديد في عالم كرة القدم، يكون خاصا بالمرأة تحديدا.

NEW RECORD: The most football penalties taken in 24 hours (individual) is 7,876 and was achieved by @SUPERDEE10 in Saar, Bahrain.@EPFinitiative #GWRDay pic.twitter.com/3Mz10sZMbn

— #GWRDay – Guinness World Records Day 2020 (@GWR) November 18, 2020