اللاعبة دينا رحمن تدخل موسوعة غينيس بتسجيل 7876 ركلة جزاء خلال 24 ساعة

دخلت اللاعبة الإنجليزية السابقة ذات الأصول المصرية دينا رحمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيلها 7876 ركلة جزاء خلال 24 ساعة، في أحد المقرات التدريبية بمملكة البحرين.

وسعت دينا -المقيمة في البحرين- إلى تحقيق رقم قياسي جديد في عالم كرة القدم، يكون خاصا بالمرأة تحديدا.

NEW RECORD: The most football penalties taken in 24 hours (individual) is 7,876 and was achieved by @SUPERDEE10 in Saar, Bahrain.@EPFinitiative #GWRDay pic.twitter.com/3Mz10sZMbn — #GWRDay – Guinness World Records Day 2020 (@GWR) November 18, 2020

ونشر الحساب الرسمي لموسوعة غينيس العالمية، صورة دينا وهي تحمل رقمها القياسي الجديد في ركلات الجزاء، ودرع الموسوعة الذي وثّق رقمها التاريخي.

FULL TIME: 7⃣8⃣7⃣6⃣ penalties taken in 24 hours by @SUPERDEE10. Happy #GWRDay! pic.twitter.com/H7P0Ox5Ekn — Equal Playing Field (@EPFinitiative) November 18, 2020

وبدأت دينا لعب كرة القدم في سن السابعة، وتم اختيارها لتشكيلة إنجلترا تحت سن 18 عاما عندما كانت في الـ15 من عمرها، وخاضت 18 مباراة دولية مع الفريق، ثم اتجهت عام 2010 إلى مهنة التدريب.

وتشرف دينا حاليا على إدارة أكاديمية تيكرز الرياضية في البحرين.