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اللاعبة دينا رحمن تدخل موسوعة غينيس بتسجيل 7876 ركلة جزاء خلال 24 ساعة

دينا رحمن لعبت مع منتخب إنجلترا لسن أقل من 18 عاما (مواقع التواصل)
دينا رحمن لعبت مع منتخب إنجلترا لسن أقل من 18 عاما (مواقع التواصل)
18/11/2020

دخلت اللاعبة الإنجليزية السابقة ذات الأصول المصرية دينا رحمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيلها 7876 ركلة جزاء خلال 24 ساعة، في أحد المقرات التدريبية بمملكة البحرين.

وسعت دينا -المقيمة في البحرين- إلى تحقيق رقم قياسي جديد في عالم كرة القدم، يكون خاصا بالمرأة تحديدا.

ونشر الحساب الرسمي لموسوعة غينيس العالمية، صورة دينا وهي تحمل رقمها القياسي الجديد في ركلات الجزاء، ودرع الموسوعة الذي وثّق رقمها التاريخي.

وبدأت دينا لعب كرة القدم في سن السابعة، وتم اختيارها لتشكيلة إنجلترا تحت سن 18 عاما عندما كانت في الـ15 من عمرها، وخاضت 18 مباراة دولية مع الفريق، ثم اتجهت عام 2010 إلى مهنة التدريب.

وتشرف دينا حاليا على إدارة أكاديمية تيكرز الرياضية في البحرين.

المصدر : خدمة سند

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