الاستقرار وتجنب تكرار الأخطاء.. مهمتا زيدان في الفترة المقبلة

بعد انتهاء المباريات الدولية الأخيرة هذا العام يعود لاعبو ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية محملين بإرهاق جسدي وعدم استقرار نفسي، وهذا ما سيعمل على معالجته المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الفترة المقبلة.

وبعد الخسارة الثقيلة أمام فالنسيا 1-4 في آخر جولة من البطولة الإسبانية تنتظر "زيزو" مباراة صعبة في الليغا على أرض فياريال بغياب سيرجيو راموس قائد الفريق التي تعرض لإصابة خلال فوز منتخب إسبانيا الساحق على ألمانيا بسداسية نظيفة الثلاثاء الماضي في دوري أمم أوروبا.

وغياب راموس -الذي يتوقع ألا يشارك في مباراتي فياريال بالدوري المحلي وإنتر ميلان بدوري الأبطال- سيترك ثغرة كبيرة في دفاع الملكي من الصعب تعويضها.

وسيعمل زيدان على عدم تكرار بعض الأخطاء التي كلفت الفريق الكثير، أبرزها خسارتان من قاديش في الليغا، وشاختار دونيتسك في دوري الأبطال، وأيضا انتزاعه -في الوقت القاتل- تعادلا بطعم الخسارة من بوروسيا مونشنغلادباخ ليستعيد بعضا من عافيته في المسابقة ويهزم إنتر ميلان.

والمهمة الأولى لزيدان هي التأكد من أن لاعبي فريقه مستقرون على المستويين الذهني والنفسي أكثر من الكروي.

وفي ظل الجدول المزدحم بالمباريات وما خلفه فيروس كورونا من اضطرابات فإن على زيدان الحديث مع لاعبيه وتحذيرهم من فقدان التركيز مبكرا وخسارة لقب الليغا الذي حصلوا عليه الموسم الماضي.

يذكر أن الميرينغي سيواجه "الغواصات الصفراء" السبت، ثم يسافر إلى إيطاليا ليحل ضيفا على "النيراتزوري" الأربعاء المقبل.