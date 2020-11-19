أغلى 10 لاعبين بالعالم.. البريميرليغ يسيطر وميسي الأخير ورونالدو بعيد جدا

سيطر الدوري الإنجليزي على قائمة اللاعبين العشرة الأغلى في العالم، بوجود 6 لاعبين، وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وحيدا من بين نجوم الدوري الإسباني، بينما غاب نجوم الدوري الإيطالي عن القائمة.

ووفق القائمة الأخيرة التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق- فإن ميسي جاء في المركز العاشر بقيمة 100 مليون يورو.

وحافظ النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي على مكانته في المركز الأول كأغلى اللاعبين قيمة في العالم بـ180 مليون يورو، وجاء خلفه في المركز الثاني والثالث بالقيمة نفسها مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ والبرازيلي نيمار دا سيلفا بقيمة 128 مليون يورو.

واحتل المركز الرابع حتى السابع كل من نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ولاعب وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين ومهاجم توتنهام هاري كين بالقيمة ذاتها 120 مليون يورو.

وجاء لاعب دورتموند الألماني جادون سانشو في المركز الثامن بقيمة بلغت 117 مليون يورو، في حين حلّ لاعب ليفربول الإنجليزي الشاب تريند ألكسندر أرنولد في المركز التاسع بـ 110 ملايين يورو.

وابتعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المراكز الأولى كثيرا، وحل في المركز 67 عالميا بقيمة 60 مليون يورو.