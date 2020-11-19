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يطارده اسمه بعد كل خسارة لأرسنال.. أرتيتا: أشعر بالألم لاستبعاد أوزيل

أرتيتا (يمين) يوجه أوزيل بإحدى مباريات البريميرليغ قبل أن يخرجه من حساباته (رويترز)
أرتيتا (يمين) يوجه أوزيل بإحدى مباريات البريميرليغ قبل أن يخرجه من حساباته (رويترز)
19/11/2020

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه يشعر بالألم بسبب موقف مسعود أوزيل في النادي الإنجليزي، لكنه يرفض التعرض لأسئلة عن اللاعب الألماني بعد كل هزيمة يتكبدها الفريق المتذبذب في المستوى والنتائج.

ويرتبط أوزيل (32 عاما) بعقد مع أرسنال حتى يونيو/حزيران 2021 وذكرت تقارير أنه ينال 350 ألف جنيه إسترليني (حوالي 452 ألف دولار) أسبوعيا، لكنه لم يشارك مع فريق المدرب أرتيتا بعد استبعاده من تشكيلة الفريق في الدوري والمكونة من 25 لاعبا.

وخرج صانع اللعب، الذي شارك لآخر مرة مع أرسنال في مارس/آذار، من تشكيلة النادي في الدوري الأوروبي، ليصبح بوسعه اللعب فقط مع فريق تحت 23 عاما بالنادي.

وقال أرتيتا في مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) "أشعر بالألم، لأني لا أحب وجود أي لاعب في تشكيلتي لا يملك فرصة اللعب أو التنافس، وبالنسبة لي هذا أمر حزين لأني أعتقد أنه لا أحد يستحق ذلك".

وأضاف المدرب الإسباني "لكن في نهاية المطاف، فأنا هنا لاتخاذ القرارات، وسوف أتخذ القرارات، التي من وجهة نظري، ستكون الأفضل لمصلحة هذا النادي، وهذا ما يجب عليّ فعله".

ويتكرر باستمرار الحديث عن غياب أوزيل، لكن أرتيتا قال إنه لا يرغب في الرد على الأسئلة المكررة بخصوص هذا الأمر.

وقال أرتيتا "عندما نخسر مباريات كرة القدم، يظهر اسمه وعندما نفوز لا يحدث ذلك".

ويحتل أرسنال المركز 11 في الدوري بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر، وسيلعب مع ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل.

المصدر : رويترز

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