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يستعد لمواجهة ريال مدريد.. لاعب يطلب المساعدة للعثور على جواز سفره

إستوبينان اضطر إلى تأجيل عودته إلى إسبانيا بسبب ضياع جواز سفره (غيتي)
إستوبينان اضطر إلى تأجيل عودته إلى إسبانيا بسبب ضياع جواز سفره (غيتي)
18/11/2020

لجأ لاعب منتخب الإكوادور برفيس إستوبينان إلى مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة للعثور على جواز سفره عقب فوز منتخب بلده على كولومبيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال لاعب فياريال على حسابه في تويتر "أريد المساعدة في العثور على 3 حقائب سوداء وجواز سفر فقدته أمس في كارابونغو (كيتو)".

وأضاف إلى جوار بريده الإلكتروني الشخصي "سأكون ممتنا للغاية إذا تمكن أي شخص من إيجادها وحينها يمكن أن يرسل لي على بريدي الشخصي".

وكان المدافع البالغ عمره 22 عاما يخطط لمغادرة الإكوادور اليوم والعودة إلى إسبانيا، حيث يلتقي فياريال مع ريال مدريد في الدوري يوم السبت المقبل.

ونشر اللاعب في وقت لاحق تغريدة أعلن فيها العثور على جواز سفره، وشكر كل من قدم له المساعدة في ذلك.

وسجل إستوبينان الهدف السادس للإكوادور في فوزها الساحق 6-1 على كولومبيا في كيتو أمس الثلاثاء.

وهذه النتيجة الأثقل لكولومبيا منذ عام 1997، حيث تقدمت الإكوادور للمركز الثالث في التصفيات بتسع نقاط بعد 4 مباريات خلف البرازيل والأرجنتين.

المصدر : وكالات

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