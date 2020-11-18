يستعد لمواجهة ريال مدريد.. لاعب يطلب المساعدة للعثور على جواز سفره

لجأ لاعب منتخب الإكوادور برفيس إستوبينان إلى مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة للعثور على جواز سفره عقب فوز منتخب بلده على كولومبيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال لاعب فياريال على حسابه في تويتر "أريد المساعدة في العثور على 3 حقائب سوداء وجواز سفر فقدته أمس في كارابونغو (كيتو)".

وأضاف إلى جوار بريده الإلكتروني الشخصي "سأكون ممتنا للغاية إذا تمكن أي شخص من إيجادها وحينها يمكن أن يرسل لي على بريدي الشخصي".

Hola a todos❗️

Quiero hacer un llamamiento para que me ayuden a recuperar las 3 maletas de color negro y el pasaporte que perdí ayer en Carapungo (Quito). Agradecería de todo corazón que si las encuentran envíen un email a: pervis@433media.com. Agradecimientos de antemano 🙏🏾 pic.twitter.com/XQuRYdAPu5 — Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) November 18, 2020

وكان المدافع البالغ عمره 22 عاما يخطط لمغادرة الإكوادور اليوم والعودة إلى إسبانيا، حيث يلتقي فياريال مع ريال مدريد في الدوري يوم السبت المقبل.

ونشر اللاعب في وقت لاحق تغريدة أعلن فيها العثور على جواز سفره، وشكر كل من قدم له المساعدة في ذلك.

Gracias a su ayuda conseguí recuperar la maleta más importante y el pasaporte. ❤️🙏🏾 Que DIOS les bendiga. pic.twitter.com/OB5HUICiAi — Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) November 18, 2020

وسجل إستوبينان الهدف السادس للإكوادور في فوزها الساحق 6-1 على كولومبيا في كيتو أمس الثلاثاء.

وهذه النتيجة الأثقل لكولومبيا منذ عام 1997، حيث تقدمت الإكوادور للمركز الثالث في التصفيات بتسع نقاط بعد 4 مباريات خلف البرازيل والأرجنتين.