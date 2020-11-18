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هل كان البلجيكي كورتوا قريبا من الانضمام لبرشلونة؟

كورتوا نفى وجود أي اتفاق للانتقال إلى البرسا عام 2014 (رويترز)
كورتوا نفى وجود أي اتفاق للانتقال إلى البرسا عام 2014 (رويترز)
18/11/2020

كان لافتا تصريح خافيير بورداس المدير الرياضي السابق لبرشلونة أن هناك اتفاقا حصل عام 2014 بين البرسا والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لانتقال الأخير إلى الكامب نو، غير أن حارس منتخب بلجيكا نفى الموضوع جملة وتفصيلا.

وأوضح -في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عشية المباراة التي ستجمع منتخب بلاده الليلة بضيفه منتخب الدانمارك في دوري أمم أوروبا- "لم يحصل أي اتفاق، كنت وقتها مع تشلسي وألعب على سبيل الإعارة بقميص أتلتيكو مدريد وكنت أعلم أنني سأعود إلى تشلسي لأنني كنت أرغب في اللعب معهم.. لا أعلم أسباب هذا الحديث الذي نشر ولكنه غير صحيح".

وكان بورداس قال -في مقابلة صحفية- إنه نصح بالتعاقد مع كورتوا، ولكن إدارة البرسا فضلت الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وتابع كورتوا "ليس لدي تعليق على ما يقوله البعض للصحف، كان حلمي دائما اللعب لريال مدريد وأنا سعيد جدا معه".

وعن المباراة، حذّر كورتوا جماهير بلاده من توقع فوز سهل للفريق المتصدر للتصنيف العالمي للمنتخبات على الدانمارك.

ويحتاج فريق "الشياطين الحمر" للتعادل فقط ليحجز مقعده في قبل نهائي البطولة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عقب فوزه بهدفين نظيفين على إنجلترا الأحد الماضي بعد عرض استثنائي.

وتابع كورتوا "لا يجب أن نفكر في أننا سنحسم الفوز بمجرد دخول الملعب.. يجب أن نظهر قوتنا في الملعب مرة أخرى. إنها بمثابة مباراة نهائية. يجب أن نضع ذلك في أذهاننا. الدانمارك فريق جيد، فاز على منتخب إنجلترا الشهر الماضي. ويضم الفريق لاعبين في الدوريات الإنجليزي الممتاز والألماني والإسباني".

وكانت بلجيكا في وضع مماثل في النسخة الأولى من البطولة قبل مواجهة سويسرا في المباراة الأخيرة.

ولفت كورتوا (28 عاما) إلى الخسارة 5-2 أمام سويسرا التي تأهلت إلى نصف نهائي لشبونة بدلا من بلجيكا "كنا متقدمين 2-صفر بعد 10 دقائق واعتقدنا أننا حسمنا الفوز بالفعل. كان ذلك خطأ. لكن تعلمنا من هذه المباراة".

المصدر : الصحافة الإسبانية + وكالات

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