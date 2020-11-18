ميسي ينتفض مجددا: سئمت من اتهامي بكل مشاكل برشلونة

صنع النجم الأرجنتيني الحدث مجددا بتصريحات غير متوقعة لدى عودته إلى برشلونة قادما من بيرو حيث قاد بلده ضمن تصفيات كأس العالم (قطر 2022).

وشارك ميسي في المواجهة التي فازت بها الأرجنتين على حساب بيرو 2-صفر، وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 10 بفارق نقطتين عن منتخب البرازيل المتصدر.

وغادر ميسي بيرو بعد المباراة عائدا إلى برشلونة في طائرته الخاصة، وكان في استقباله حشد من الصحفيين في المطار.

وأدلى ميسي بتصريح مفاجئ قال فيه "سئمت من اتهامي بكل مشاكل برشلونة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول سبب غضبه.

وربطت تقارير الصحافة الإسبانية غضب ميسي بتصريحات سابقة من أحد المقربين من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والذي تحدث عن سطوة ميسي في برشلونة ودوره في عدم تألق غريزمان مع النادي الكتالوني.

وأضاف النجم الأرجنتيني "فوق ذلك وبعد السفر لمدة 15 ساعة أجد موظفا من الضرائب للقيام بتفتيش، هذا جنون".

وذكرت تقارير الصحافة الإسبانية أن ميسي تفاجأ بوجود موظف الضرائب في انتظاره، وهو ما تسبب في احتجازه بالمطار لنحو نصف ساعة.

ويؤكد التصريح الجديد أن النجم الأرجنتيني لم يتجاوز المشاكل التي عاشها الصيف الماضي مع الفريق بعد مطالبته بالرحيل، ويبدو أن استقالة الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو لم تغير موقف ميسي الذي سينتهي عقده مع النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.