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فوز إسبانيا الساحق على ألمانيا بلغة الأرقام

المنتخب الألماني تعرض لأثقل هزيمة في مباراة رسمية عبر تاريخه من حيث فارق الأهداف (غيتي)
المنتخب الألماني تعرض لأثقل هزيمة في مباراة رسمية عبر تاريخه من حيث فارق الأهداف (غيتي)
18/11/2020

فوز المنتخب الإسباني الكبير وغير المسبوق على المنتخب الألماني بسداسية نظيفة كسر عددا من الأرقام القياسية بالنسبة للطرفين.

البداية مع "المانشافت"

– تعرض لأثقل هزيمة في مباراة رسمية في تاريخه بالنسبة لفارق الأهداف؛ فمنتخب "الماكينات" خسر 8-3 من منتخب المجر في مونديال 1954، في حين كانت أثقل هزيمة عبر تاريخه في مباراة ودية ضد إنجلترا عام 1909 عندما خسر بـ9 أهداف مقابل لا شيء.

– لأول مرة في مسيرته، يتلقى الحارس الألماني مانويل نوير (34 عاما) 6 أهداف في مباراة واحدة، واستقبل مرماه 5 أهداف في خسارة فريقه بايرن ميونيخ 5-2 أمام دورتموند عام 2012.

منتخب "لاروخا"

– حقق أعلى نتيجة فوز بتاريخه على بطل سابق للعالم منذ فوزه الكبير على الأرجنتين 6-1 عام 2018.

– بتسجيله ثلاثية في مرمى المنتخب الألماني، بات فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي ثالث لاعب في التاريخ يسجل "هاتريك" في مرمى المنتخب الألماني بعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو عام 2000 والإنجليزي مايكل أوين عام 2001.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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