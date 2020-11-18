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"فار لايت" وتقنيات بصرية.. هذه خطة الفيفا لإنهاء حالات الجدل بسبب الفار

تقنية الفار تواجه انتقادات واسعة (رويترز)
تقنية الفار تواجه انتقادات واسعة (رويترز)
18/11/2020
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آخر تحديث
18/11/2020
(مكة المكرمة) 10:47 PM

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه طالب شركات للتكنولوجيا بابتكار وسائل لتطوير تقنيات بصرية تساعد الحكام ونظام حكم الفيديو المساعد في تقييم حالات التسلل.

ويواجه النظام الحالي -الذي يستخدم خطوطا لتحديد وضع اللاعب إن كان متسللا- هجوما شديدا بسبب العديد من الحالات المثيرة للجدل في الدوريات الكبرى في أوروبا.

وقال الفيفا في بيان اليوم الثلاثاء إن 3 شركات عبرت عن اهتمامها بتطوير نظام مراجعة اللقطات في حالات التسلل.

ويهدف الاتحاد الدولي إلى تطوير تقنية شبه آلية لجعل عملية مراجعة حالات التسلل فعالة قدر الإمكان، وذلك عبر نظام قائم على جمع بيانات من مئات الحالات المختلفة للتسلل.

من جانب آخر، ذكر الاتحاد الدولي أن مجموعة عمل تابعة له ستقدم قريبا لمشرعي كرة القدم خيارات لنظام حكم مساعد بالفيديو يمكن استخدامه في جميع البلدان والمستويات.

ويعمل خبراء من مختلف أنحاء كرة القدم على المفهوم المسمى "فار لايت"، وذلك بدلا من تقنية حكم الفيديو المساعد الحالية باهظة الثمن، والتي تبقى حكرا على المنافسات الدولية أو الدوريات الكبرى.

المصدر : وكالات

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