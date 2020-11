شاهد.. أول مشاركة لميسي مع برشلونة قبل 17 عاما

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، اشترك شاب قصير شعره طويل بديلا في مواجهة برشلونة وبورتو الودية. هذا الشاب الذي قدم في المباراة لمحات لفتت أنظار المتابعين، كان الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واستدعى الهولندي فرانك رايكارد مدرب البرسا وقتها ميسي الذي كان يرتدي الرقم "14"، لإشراكه مكان فيرناندو نافارو في الدقيقة 71 من المباراة، والتي انتهت بخسارة البرسا بهدفين دون رد في ملعب "دراغاو" معقل بورتو.

كانت هذه أول مشاركة غير رسمية للبولغا مع الفريق الأول، ومن يومها تحوّل إلى النجم الأول والأيقونة التي طبعت بأهدافها وألقابها تاريخ فريق عريق كالكتالوني.

One final peek before the 17th anniversary of #Messi's unofficial debut expires. pic.twitter.com/OeYYlUl8Yx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2020