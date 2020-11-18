شاهد.. أول مشاركة لميسي مع برشلونة قبل 17 عاما

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، اشترك شاب قصير شعره طويل بديلا في مواجهة برشلونة وبورتو الودية. هذا الشاب الذي قدم في المباراة لمحات لفتت أنظار المتابعين، كان الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واستدعى الهولندي فرانك رايكارد مدرب البرسا وقتها ميسي الذي كان يرتدي الرقم "14"، لإشراكه مكان فيرناندو نافارو في الدقيقة 71 من المباراة، والتي انتهت بخسارة البرسا بهدفين دون رد في ملعب "دراغاو" معقل بورتو.

كانت هذه أول مشاركة غير رسمية للبولغا مع الفريق الأول، ومن يومها تحوّل إلى النجم الأول والأيقونة التي طبعت بأهدافها وألقابها تاريخ فريق عريق كالكتالوني.

One final peek before the 17th anniversary of #Messi's unofficial debut expires. pic.twitter.com/OeYYlUl8Yx — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2020

وخلال الأعوام الـ16 التالية، حقق الساحر الأرجنتيني مع فريقه:

– 640 هدفا وصنع 282 آخر

– 6 كرات ذهبية

– 6 مرات جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية

– 10 مرات لقب الليغا

– 4 مرات لقب دوري أبطال أوروبا

– 8 مرات لقب كأس السوبر الإسباني

– 6 مرات لقب كأس ملك إسبانيا

– 3 مرات لقب كأس السوبر الأوروبي

– 3 مرات كأس العالم للأندية

أما التواريخ الفارقة في مسيرة "البولغا" مع البلوغرانا، فهي:

– مايو/أيار 2005: أول هدف لميسي في الليغا

– أبريل/نيسان 2007: هدفه "المارادوني" في مرمى خيتافي

– مايو/أيار 2009: فاز بلقبه الثاني بدوري الأبطال وسجل في النهائي ضد مانشستر يونايتد

– ديسمبر/كانون الأول: ظفر بأول كرة ذهبية بمسيرته

– مارس/آذار 2012: الهداف التاريخي لبرشلونة

– ديسمبر/كانون الأول 2012: سجل 91 هدفا في موسم واحد

– أبريل/نيسان 2017: سجل هدفه الـ500 في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

– ديسمبر/كانون الأول 2019: فاز بكرته الذهبية السادسة وسجل رقما قياسيا باسمه

– يونيو/حزيران 2020: سجل هدفه الـ700