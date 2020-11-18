شاهد.. إسبانيا تهين ألمانيا بسداسية تاريخية في دوري أمم أوروبا

تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا بفوزه الكاسح 6-صفر على نظيره الألماني في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة للبطولة.

وحسم المنتخب الإسباني المباراة تماما في شوطها الأول الذي سيطر عليه بشكل شبه تام وأمطر خلاله شباك الضيوف بثلاثية نظيفة، رغم إجراء المنتخب الإسباني تغييرين اضطراريين بخروج اللاعبين سيرخيو كاناليس بعد دقائق من بداية اللقاء، وسيرخيو راموس قبل دقائق من نهاية الشوط بداعي الإصابة.

وسجل ألفارو موراتا وفيران توريس ورودريغو هيرنانديز الأهداف الثلاثة في الدقائق 17 و33 و38.

وفي الشوط الثاني، أمطر المنتخب الإسباني شباك ضيفه بثلاثية أخرى أحرزها توريس في الدقيقتين 55 و71 والبديل ميكيل أويارزابال في الدقيقة 89.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره الألماني الذي مني اليوم بهزيمته الثانية في هذه المجموعة.

ولحق المنتخب الإسباني بنظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي، الذي تقام فعالياته في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث سبق للمنتخب الفرنسي أن حجز أول مقاعد المربع الذهبي للبطولة في النسخة الحالية بضمان صدارة المجموعة الثالثة حتى قبل مباراته اليوم أمام السويد، والتي انتهت بفوز منتخب الديكة 4-2.

وفي مباراة أخرى حقق منتخب البرتغال فوزا صعبا على كرواتيا 3-2، وهي النتيجة التي تسببت في سقوط منتخب السويد إلى المستوى الثاني للبطولة.