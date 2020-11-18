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دوام الحال من المحال.. الحضري يعلن اعتزاله نهائيا

الحضري حصد 38 لقبا مع المنتخب والفرق التي لعب لها (رويترز)
الحضري حصد 38 لقبا مع المنتخب والفرق التي لعب لها (رويترز)
18/11/2020

أعلن اللاعب المصري عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر وأفريقيا والحارس السابق لفريق الأهلي والمنتخب المصري، اعتزاله بشكل نهائي بعد مسيرة كروية حافلة على مدى 25 عاما.

وكشف "السد العالي" عن قراره في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها "دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللي فاتت عن انضمامي لهذا النادي وذاك".

وأضاف "مع الاحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة، فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيا".

وختم الحضري -الذ يقترب من عامه الـ48- قائلا "لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي، نادي القرن وأعظم ناد في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء".

يذكر أن الحضري حصد 38 لقبا في مسيرته، من بينها 4 ألقاب في أمم أفريقيا مع منتخب "الفراعنة"، ومع الأهلي ظفر بـ8 ألقاب في الدوري و4 في الكأس ومثلها بكأس السوبر، وفاز بكأس سويسرا مع سيون وبثنائية الدوري والكأس مع المريخ السوداني.

والحضري -الذي توج عدة مرات بجائزة أفضل حارس في أفريقيا- أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية بـ153 مباراة، وكذلك هو أكبر لاعب سنا شارك بمباراة في تاريخي أمم أفريقيا وكأس العالم، بعدما خاض مباراة ضد السعودية في مونديال 2018 بروسيا، عندما كان في الـ45 من عمره.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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