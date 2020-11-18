تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية.. البرازيل والأرجنتين بدون خسارة والأكوادور تسحق كولومبيا

نال المنتخب البرازيلي العلامة الكاملة بتحقيقه الانتصار الرابع على التوالي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بفوزه الثمين بهدفين نظيفين على مضيفه منتخب أوروغواي في الجولة الرابعة من التصفيات.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة جدول التصفيات بفارق 3 نقاط أمام الإكوادور، وتجمد رصيد منتخب أوروغواي عند 6 نقاط في المركز الخامس.

وسجل هدفي المنتخب البرازيلي، آرثر ميلو (34) وريتشارليسون (45).

تجمد رصيد منتخب أوروغواي عند 6 نقاط في المركز الخامس (غيتي)

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في هز الشباك، ولم يستطع المنتخب البرازيلي استغلال النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد المهاجم إدينسون كافاني في الدقيقة الـ71.

وفي الجولة نفسها، عززت الأرجنتين مسيرتها الجيدة في التصفيات بفوز ثمين على مضيفتها بيرو بهدفين بدون رد سجلهما نيكولاس غونزاليس (17) ولاوتارو مارتينيز (28).

منتخب الأرجنتين في المركز الثاني بـ10 نقاط (رويترز)

ورفع "راقصو التانغو" رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نظيره البرازيلي متصدر التصفيات، وبفارق نقطة واحدة فقط أمام نظيره الإكوادوري.

بدورها، واصلت الإكوادور انطلاقتها الرائعة في التصفيات، وسحقت ضيفتها كولومبيا 6-1.

وسجل سداسية المنتخب الإكوادوري، روبرت أربوليدا (7 و91) وآنخل مينا (9) وميكايل إسترادا (32) وكزافييه أرييغا (39) غونزالو بلاتا (78)، أما هدف حفظ ماء وجه الإكوادور، فسجله خاميس رودريغيز من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

منتخب الإكوادور يتألق ويتعملق حتى الآن في التصفيات (غيتي)

وواصل المنتخب الكولومبي ترنحه في التصفيات، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي وتجمد رصيده عند 4 نقاط، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات.

وتخلص المنتخب الفنزويلي لكرة القدم من دوامة الهزائم المتتالية في التصفيات بفوزه الثمين والمتأخر 2-1 على ضيفه التشيلي، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات.

وحصد المنتخب الفنزويلي أول 3 نقاط له في التصفيات ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول التصفيات، وتجمد رصيد تشيلي عند 4 نقاط في المركز السادس.

فنزويلا حققت أول فوز لها في التصفيات (غيتي)

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين، حيث تقدم المنتخب الفنزويلي بهدف سجله لويس ماغو (9)، وتعادل أرتورو فيدال لمنتخب تشيلي (15).

وظل التعادل قائما في الشوط الثاني حتى سجل سالومون روندون هدف الفوز لفنزويلا (81).

وفي التصفيات نفسها، أفلت منتخب باراغواي من فخ الهزيمة أمام ضيفه البوليفي، وانتزع تعادلا ثمينا 2-2.

وحافظ منتخب باراغواي على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات الحالية حتى الآن، ورفع رصيده إلى 6 نقاط لينتزع المركز الرابع في جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام منتخب أوروغواي.