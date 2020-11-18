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تذوق نفس طعم هزيمة البرازيل.. لوف لم يجد تبريرا لخسارة ألمانيا الثقيلة أمام إسبانيا

لوف: الهزيمة ثقيلة ويصعب تفسيرها (رويترز)
لوف: الهزيمة ثقيلة ويصعب تفسيرها (رويترز)
18/11/2020

أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أن الهزيمة الثقيلة بسداسية نظيفة التي مُني بها فريقه أمام إسبانيا ثقيلة للدرجة التي يصعب تفسيرها.

ومُني "المانشافت" بهذه الهزيمة المذلة أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا، ليتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائيات البطولة التي تقام في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وهذه أسوأ هزيمة للمنتخب الألماني منذ نحو 9 عقود، وبالتحديد منذ 1931.

وقال لوف إن الهزيمة كانت "ثقيلة ويصعب تفسيرها، كل شيء سار بشكل خاطئ". في إشارة إلى أن المنتخب الألماني لم يسدد سوى كرتين فقط على المرمى الإسباني، مقارنة بـ23 تسديدة من المنتخب الإسباني.

وكانت أول تسديدة ألمانية على المرمى الإسباني خلال المباراة في الدقيقة 77.

وأوضح لوف أنه "في الشوط الثاني لعبنا برقابة لصيقة ونظام رجل لرجل من أجل الضغط عليهم وهز الشباك والعودة في المباراة، لكن المنتخب الإسباني كان يلعب بشكل أفضل، وكان لاعبوه أسرع وأكثر دقة. لم تكن لدينا فرصة في هذه المباراة".

يذكر أن لوف كان على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الألماني عندما هزم البرازيل في عقر دارها 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014، وواصل المسيرة وتفوق على الأرجنتين في النهائي بهدف نظيف، وتوّج باللقب العالمي.

المصدر : وكالات

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