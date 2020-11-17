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مورينيو يدرّب نفسه ويسخر من مباريات الفيفا: حان الوقت للاعتناء بنفسي

مورينيو غاضب من غياب معظم لاعبيه عن تدريبات توتنهام بسبب ارتباطهم مع منتخبات بلادهم (رويترز)
مورينيو غاضب من غياب معظم لاعبيه عن تدريبات توتنهام بسبب ارتباطهم مع منتخبات بلادهم (رويترز)
17/11/2020

كعادته، سخر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من مباريات المنتخبات التي يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتتسبب في توقف الدوريات العالمية بسبب انضمام معظم لاعبي الأندية إلى منتخبات بلادهم.

ونشر مدرب فريق توتنهام الإنجليزي صورة له وهو يجري تدريبا لتقوية عضلات الرجلين في صالة اللياقة البدنية بالنادي، معلقا عليها: "أسبوع رائع لكرة القدم. مشاعر كبيرة في مباريات المنتخب، مباريات ودية رائعة وأمان تام".

وأضاف مورينيو ساخرا "نتائج اختبار كوفيد-19 بعد لعب المباريات، وركض عشوائي على أرض الملعب أثناء جلسات الفريق، وأكثر من ذلك بكثير، بعد جلسة تدريبية أخرى مع 6 لاعبين فقط، حان الوقت الآن للاعتناء بنفسي".

وتوقفت الدوريات العالمية منتصف الأسبوع الماضي، لاستئناف التصفيات والبطولات الدولية وبعض المباريات الودية بين المنتخبات في مختلف قارات العالم، على أن تعود المنافسات المحلية بين الأندية مع بداية الأسبوع المقبل.

المصدر : خدمة سند

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دعا جوزيه مورينيو مدرب توتنهام مسؤولي منتخب ويلز للتعامل بحذر مع غاريث بيل، قائلا إنه يخشى أن يضيع المجهود الذي بذله المهاجم لاستعادة كامل لياقته خلال المشاركة مع ويلز.

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