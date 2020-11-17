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فيفا يحدد موعد كأس العالم للأندية في قطر

ملاعب قطر المونديالية جاهزة لاستضافة كأس العالم للأندية (الجزيرة)
ملاعب قطر المونديالية جاهزة لاستضافة كأس العالم للأندية (الجزيرة)
17/11/2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم الثلاثاء- أن قطر ستستضيف كأس العالم للأندية في فبراير/شباط المقبل.

وقال الفيفا -في بيان- إن قطر ستستضيف كأس العالم للأندية، كما كان مقررا في وقت سابق، في الفترة من 1-11 فبراير/شباط المقبل وسط إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وكان من المعتاد إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة أبطال القارات إلى جانب بطل الدوري في البلد صاحب الأرض في ديسمبر/كانون الأول، لكن تأجيل المسابقات بسبب كورونا ألقى بظلاله على الموعد الجديد.

وسيكون بايرن ميونخ بطل أوروبا أبرز المشاركين في كأس العالم.

وتُوج ليفربول بلقب النسخة الأخيرة من كأس العالم بعد التفوق على فلامنغو البرازيلي في النهائي.

المصدر : وكالات

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