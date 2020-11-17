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صاحب الرقم القياسي للأهداف الدولية: تحطيم الظاهرة رونالدو رقمي شرف لي

رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى السويد (رويترز)
رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى السويد (رويترز)
17/11/2020

قال علي دائي مهاجم المنتخب الإيراني السابق إنه يتشرف بكسر كريستيانو رونالدو رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية، بعد أن اقترب مهاجم البرتغال من رصيده القياسي البالغ 109 أهداف.

وأحرز رونالدو -وهو اللاعب الآخر الوحيد الذي تجاوز حاجز 100 هدف دولي- 102 هدف في 168 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى مع البرتغال عام 2003.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن دائي قوله "سأهنئه على الفور؛ سجل رونالدو 102 هدف مع البرتغال حتى الآن، وسيحطم رقمي بالتأكيد، لكن ما زال عليه تسجيل 7 أهداف".

وأضاف دائي -المنبهر بالنجم البرتغالي- "شرف لي أن يحطم لاعب في مكانته رقمي القياسي؛ رونالدو واحد من أعظم اللاعبين ليس في هذا العصور فقط، بل على الإطلاق. إنه ظاهرة حقيقية".

وبلغ دائي -الذي حمل شارة قيادة المنتخب الإيراني واعتزل في 2006- هذه الحصيلة في 148 مباراة دولية.

وسيكون أمام رونالدو فرصة تقليص هذه الفجوة عندما تلتقي البرتغال كرواتيا في مباراتهما الأخيرة بدور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية اليوم الثلاثاء.

المصدر : رويترز

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