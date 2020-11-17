شاهد.. محرز المحبط مع مانشستر سيتي يبهر الجماهير بهدف استثنائي مع الجزائر

قاد نجم المنتخب الجزائري رياض محرز بلاده إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021 في الكاميرون، بعد تحقيق التعادل 2-2 مع منتخب زيمبابوي أمس الاثنين في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وسجل لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي هدف الجزائر الثاني في المباراة بشكل استثنائي في الدقيقة 38، عندما استلم كرة عرضية بكعب قدمه ليمهدها لنفسه وينطلق مندفعا باتجاه المرمى، متلاعبا بالمدافع والحارس بقدمه اليسرى، ثم سجل الهدف بقدمه اليمنى.

ونشر حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على موقع تويتر مقطع فيديو لهدف محرز الجميل الذي وصفه بأنه "رائع. استثنائي. أنيق"، محققا أكثر من ربع مليون مشاهدة في وقت قصير من نشره.

ولاقى هدف محرز الأنيق رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تغنوا بالجزائري ومهاراته، واصفين هدفه بالعالمي.

رياض محرز @Mahrez22 يقود منتخب الجزائر للتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بعد التعادل بنتيجة (2-2) مع زيمبابوي… نجم مانشستر سيتي سجل الهدف الثاني لأبطال أفريقيا بطريقة ولا أروع 👏 🔷 #السيتي pic.twitter.com/lgZIqyuDfW — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 16, 2020

وكان مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي قد كشف الأسبوع الماضي أن محرز قائد "الخضر" أصيب بخيبة أمل لعدم مشاركته في المباراة التي تعادل فيها فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه ليفربول 1-1، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة لمسات فنية رائعة أخرى منها هدف لاعب زيمبابوي نوليدج موسونا من تصويبة رائعة لركلة حرة مباشرة.