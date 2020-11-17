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شاهد.. محرز المحبط مع مانشستر سيتي يبهر الجماهير بهدف استثنائي مع الجزائر

هدف محرز في مرمى زيمبابوي ربما يصبح أفضل أهدافه على الإطلاق (رويترز)
هدف محرز في مرمى زيمبابوي ربما يصبح أفضل أهدافه على الإطلاق (رويترز)
17/11/2020

قاد نجم المنتخب الجزائري رياض محرز بلاده إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021 في الكاميرون، بعد تحقيق التعادل 2-2 مع منتخب زيمبابوي أمس الاثنين في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وسجل لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي هدف الجزائر الثاني في المباراة بشكل استثنائي في الدقيقة 38، عندما استلم كرة عرضية بكعب قدمه ليمهدها لنفسه وينطلق مندفعا باتجاه المرمى، متلاعبا بالمدافع والحارس بقدمه اليسرى، ثم سجل الهدف بقدمه اليمنى.

ونشر حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على موقع تويتر مقطع فيديو لهدف محرز الجميل الذي وصفه بأنه "رائع. استثنائي. أنيق"، محققا أكثر من ربع مليون مشاهدة في وقت قصير من نشره.

ولاقى هدف محرز الأنيق رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تغنوا بالجزائري ومهاراته، واصفين هدفه بالعالمي.

وكان مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي قد كشف الأسبوع الماضي أن محرز قائد "الخضر" أصيب بخيبة أمل لعدم مشاركته في المباراة التي تعادل فيها فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه ليفربول 1-1، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة لمسات فنية رائعة أخرى منها هدف لاعب زيمبابوي نوليدج موسونا من تصويبة رائعة لركلة حرة مباشرة.

المصدر : خدمة سند

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بلماضي: محرز خاب أمله

كشف جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، أن رياض محرز قائد "الخضر" أصيب بخيبة أمل لعدم مشاركته الأحد الماضي بالمباراة التي تعادل فيها فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه ليفربول 1-1 بالدوري الإنجليزي.

اختيار محرز أفضل لاعب جزائري في التاريخ

اختير النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، أحسن لاعب جزائري في التاريخ، بحسب استطلاع للرأي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على حسابه الرسمي في تويتر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

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