شاهد حصاد التصفيات الأفريقية.. تأهل تونس والمغرب يقترب وفوز كبير لمصر وعودة قوية للسودان

حسم منتخب تونس بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 2022) بعد تعادله مع تنزانيا 1-1، واقترب منتخب المغرب من التأهل بعد فوزه على أفريقيا الوسطى 2-صفر، وعاد المنتخب المصري بفوز كبير من توغو 3-1، في حين أحيا منتخب السودان آماله في التأهل بفوز قاتل على غانا 1-صفر.

وضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة عاد منتخب نسور قرطاج بنقطة من تنزانيا، وسجل سيف الدين الخاوي لتونس في الدقيقة 11، ورد عليه فيصل سالوم لصالح تنزانيا في الدقيقة 48.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، وأصبح خامس المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، ومنتخبات السنغال والجزائر ومالي التي تأهلت من التصفيات حتى الآن.

وفي المجموعة السابعة، وضع منتخب مصر قدما في نهائيات كأس أمم أفريقيا بفوزه المهم على توغو، رغم غياب عدد من العناصر الأساسية للفريق، وفي مقدمتهم محمد صلاح ومحمد النني نجما ليفربول وأرسنال الإنجليزيين على الترتيب، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وافتتح محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميلاه محمد شريف ومحمود حسن تريزيغيه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و52 على الترتيب.

وتكفل إلوم نيافدجي بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لتوغو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒:

🇹🇬 Togo 1-3 Egypt 🇪🇬

Afsha & Sherif both score their first international goals as the Pharaohs secure a critical away win against Togo. #TOGEGY | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/54IJ1HKw0c

— CAF (@CAF_Online) November 17, 2020