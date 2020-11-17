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شاهد حصاد التصفيات الأفريقية.. تأهل تونس والمغرب يقترب وفوز كبير لمصر وعودة قوية للسودان

منتخب تونس التحق بالسنغال والجزائر ومالي إلى نهائيات أمم أفريقيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
منتخب تونس التحق بالسنغال والجزائر ومالي إلى نهائيات أمم أفريقيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/11/2020
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آخر تحديث
18/11/2020
(مكة المكرمة) 12:26 AM

حسم منتخب تونس بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 2022) بعد تعادله مع تنزانيا 1-1، واقترب منتخب المغرب من التأهل بعد فوزه على أفريقيا الوسطى 2-صفر، وعاد المنتخب المصري بفوز كبير من توغو 3-1، في حين أحيا منتخب السودان آماله في التأهل بفوز قاتل على غانا 1-صفر.

وضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة عاد منتخب نسور قرطاج بنقطة من تنزانيا، وسجل سيف الدين الخاوي لتونس في الدقيقة 11، ورد عليه فيصل سالوم لصالح تنزانيا في الدقيقة 48.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، وأصبح خامس المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، ومنتخبات السنغال والجزائر ومالي التي تأهلت من التصفيات حتى الآن.

وفي المجموعة السابعة، وضع منتخب مصر قدما في نهائيات كأس أمم أفريقيا بفوزه المهم على توغو، رغم غياب عدد من العناصر الأساسية للفريق، وفي مقدمتهم محمد صلاح ومحمد النني نجما ليفربول وأرسنال الإنجليزيين على الترتيب، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وافتتح محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميلاه محمد شريف ومحمود حسن تريزيغيه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و52 على الترتيب.

وتكفل إلوم نيافدجي بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لتوغو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 8 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب جزر القمر المتساوي معه في الرصيد نفسه.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب توغو عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، وتتلاشى آماله رسميا في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للنهائيات.

ويكفي المنتخب المصري التعادل فقط مع مضيفه منتخب كينيا -صاحب المركز الثالث- برصيد 3 نقاط في مباراته بالجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة التي ستجرى في مارس/آذار المقبل، من أجل الصعود رسميا إلى البطولة التي يحمل منتخب الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

من جانبه، اقترب المنتخب المغربي من التأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه منتخب أفريقيا الوسطى 2-صفر ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل هدفي المنتخب المغربي حكيم زياش في الدقيقة 39، ويوسف العربي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب المغربي رصيده الى 10 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن موريتانيا، وتوقف رصيد منتخب أفريقيا الوسطى عند 3 نقاط في المركز الرابع.

ويحتاج أسود الأطلس إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين، أو خسارة منتخب بوروندي في المباراة المقبلة ليتأهل للنهائيات بشكل رسمي.

وفي السودان، أحرز محمد عبد الرحمن هدفا في نهاية المباراة ليمنح منتخب بلاده فوزا ثمينا 1-صفر على غانا.

وجاء هدف عبد الرحمن من ضربة رأس قوية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليعوض السودان خسارته 2-صفر في غانا ضمن الجولة الثالثة قبل 4 أيام.

ورفع السودان رصيده إلى 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، وتتقاسم غانا صدارة المجموعة مع جنوب أفريقيا التي فازت 4-2 خارج أرضها على منتخب ساوتومي وبرنسيب أمس الاثنين، ولكل منهما 9 نقاط، في حين يتذيل ساوتومي وبرنسيب المجموعة بدون نقاط.

ويتأهل أول فريقين في المجموعات الـ12 إلى النهائيات باستثناء المجموعة السادسة، حيث سيتأهل منها أعلى فريق في الترتيب بالإضافة إلى الكاميرون المتأهلة بالفعل باعتبارها الدولة المضيفة.

المصدر : وكالات

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