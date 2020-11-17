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راموس على طريق رونالدو.. الأزمة المالية قد تدفع ريال مدريد للتفريط في قائده

راموس يحق له التفاوض مع أندية أخرى بداية العام المقبل إذا لم يجدد تعاقده مع ريال مدريد (رويترز)
راموس يحق له التفاوض مع أندية أخرى بداية العام المقبل إذا لم يجدد تعاقده مع ريال مدريد (رويترز)
17/11/2020

رغم العلاقة الرائعة بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وسيرجيو راموس، مدافع وقائد الفريق، يتباطأ الريال في عملية تجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي الصيف القادم، حيث يولي النادي الأولوية الأكبر للخسائر الهائلة، التي تكبدها؛ بسبب جائحة كورونا، حسب تقارير إسبانية.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية اليوم، الثلاثاء، أن علاقة بيريز براموس "ساحرة"؛ ولكن النادي الإسباني يولي الاهتمام الأكبر حاليا بكيفية التعامل مع الخسائر، التي تكبدها بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي بلغت ربع مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر موثوق بها في النادي، إلى أن بيريز على تواصل "بشكل يومي تقريبا" مع راموس، وأن أهم شيء هو أن التواصل والثقة بين الطرفين لم يهتزا في أي وقت؛ ولكن من المنطقي أن يهتم راموس أيضا بمصالح عائلته مع اقتراب اللاعب من خط النهاية في مسيرته الكروية.

ويقترب راموس من إتمام عامه 35، ويسعى بالطبع لأفضل عقد ممكن في آخر فرصة له لحصد المال من مسيرته الكروية، ولهذا لم يستبعد النادي إمكانية رحيله عن صفوف الريال حال حصوله على عرض مغر.

وأكدت المصادر للصحيفة أن الشيء المؤكد في النهاية أن النتيجة النهائية ستكون هي الفائدة للطرفين سواء ظل اللاعب في صفوف الريال أو رحل عنه بعقد مغر؛ لأن "العلاقة بين راموس ورئيس النادي قوية للغاية، ولا تتأثر بأي مفاوضات".

وأشارت "آس" إلى أن الريال يرغب في بقاء اللاعب ضمن صفوفه؛ ولكنه لن يدخل في صراعات على بقاء اللاعب حال تلقيه عرضا مغريا، يحصل من خلاله على 20 مليون يورو في الموسم الواحد مثلما ذكرت بعض التقارير، وذلك لأن النادي لن يستطيع أن يمنح اللاعب المخضرم الراتب السنوي نفسه في ظل حاجة النادي إلى تسديد ديونه.

وكان بيريز وجد نفسه في وضع مماثل قبل سنوات، حيث اضطر للتفريط في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف الفريق، من أجل الحفاظ على التوازن في الوضع المالي للنادي، وقد يتبع الأسلوب نفسه في حالة راموس رغم الصداقة القوية بينهما.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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