حملة تضامن مع لاعب المنتخب العراقي بعد تعرضه للتنمر

شهدت مواقع التواصل حملة تضامن واسعة مع لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم محمد مزهر بعد أن كشف مصوّر المنتخب العراقي عن طلب من اللاعب بعدم نشر صوره بسبب تعرضه للتنمر.

وشارك مزهر (22عاما) في أول مباراة له مع منتخب العراق في المواجهة الودية التي انتهت بالتعادل السلبي أمام الأردن يوم الخميس الماضي.

وقال مصور المنتخب العراقي محمد عامر العزاوي إن لاعب نادي الشرطة طلب منه عدم نشر صوره مجددا، بعد استهدافه بتعليقات ساخرة على صوره في مباراة الأردن.

وضجّت مواقع التواصل برسائل الدعم لمزهر، وطالبه الناشطون بمواصلة العمل وبذل جهوده من أجل تقديم أفضل ما لديه للكرة العراقية.

وعبّر المعلقون عن رفضهم لجميع أشكال التنمر والعنصرية.

جهل و حقد و غيرة من الناجحين هو سبب التنمر لا اكثر و لا اقل..

يبدو ان هذه السنين و ما شهدتها من تطور لم تكفي بعض التافهين بأن يتعلموا بأن ليس من حق اي أحد الحكم على شكل الآخر.. متضامن #مع_محمد_مزهر هذا الشاب الموهوب الجميل الذي تعرض الى حملة من بعض الساقطين.. pic.twitter.com/vMA02b3wml — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) November 17, 2020

حجم التنمر اللي تعرضله لاعب منتخبنا الوطني محمد مزهر لا يطاق وكارثي مما حدى بالاعب ان يطلب من مصور المنتخب عدم التقاط اي صورة له خلال التدريبات اخوان تره دا..ع.. ش مو بس تنظيم مسلح أنما فكر عدواني تجذر وتشعب بداخل الفرد العراقي ليش تتنمر على شاب بقمة شبابه ولاعب لنادي الشرطة pic.twitter.com/SdLVq1Li0c — ناجي عسل (@NAJiassall) November 17, 2020