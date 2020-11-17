بوغبا الحزين مع مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل وماركيزيو: سعادتك مع يوفنتوس

أعطى النجم الفرنسي بول بوغبا انطباعا بأنه غير سعيد مع فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد من خلال تغريدة على تويتر، مما دعا زميلا سابقا له بدعوته إلى العودة مجددا إلى فريق يوفنتوس ليجد السعادة التي يفتقدها.

ونشر بوغبا عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة له، وهو يؤدي مهارة فنية خلال تدريب المنتخب الفرنسي معلقا عليها "ارفع رأسك، وانظر إلى الأمام".

وكان اللاعب الإيطالي المعتزل كلاوديو ماركيزيو، زميله السابق في خط وسط يوفنتوس أول من رد على التغريدة قائلا "رجاء بوغبا، تعال إلى يوفنتوس وستكون سعيدا مرة أخرى.. وأنا أيضا".

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉…you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 16, 2020

يذكر أن بوغبا قدم أفضل مواسمه الكروية برفقة ماركيزيو عندما كان لاعبا في صفوف نادي يوفنتوس بين عامي 2012-2016، قبل عودته إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعاني بوغبا حاليا من تذبذب كبير في مستواه مع نادي مانشستر يونايتد، ويتعرض لانتقادات كبيرة من جماهير الشياطين الحمر، بسبب أدائه السيئ مع النادي منذ أكثر من عامين، كما طالب العديد منهم بالاستغناء عن خدماته والتخلص منه بأي طريقة.