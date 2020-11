بوغبا الحزين مع مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل وماركيزيو: سعادتك مع يوفنتوس

أعطى النجم الفرنسي بول بوغبا انطباعا بأنه غير سعيد مع فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد من خلال تغريدة على تويتر، مما دعا زميلا سابقا له بدعوته إلى العودة مجددا إلى فريق يوفنتوس ليجد السعادة التي يفتقدها.

ونشر بوغبا عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة له، وهو يؤدي مهارة فنية خلال تدريب المنتخب الفرنسي معلقا عليها "ارفع رأسك، وانظر إلى الأمام".

وكان اللاعب الإيطالي المعتزل كلاوديو ماركيزيو، زميله السابق في خط وسط يوفنتوس أول من رد على التغريدة قائلا "رجاء بوغبا، تعال إلى يوفنتوس وستكون سعيدا مرة أخرى.. وأنا أيضا".

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉…you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend

— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 16, 2020