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بوغبا الحزين مع مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل وماركيزيو: سعادتك مع يوفنتوس

يعاني بوغبا من تذبذب كبير في مستواه مع مانشستر يونايتد (غيتي)
يعاني بوغبا من تذبذب كبير في مستواه مع مانشستر يونايتد (غيتي)
17/11/2020

أعطى النجم الفرنسي بول بوغبا انطباعا بأنه غير سعيد مع فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد من خلال تغريدة على تويتر، مما دعا زميلا سابقا له بدعوته إلى العودة مجددا إلى فريق يوفنتوس ليجد السعادة التي يفتقدها.

ونشر بوغبا عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة له، وهو يؤدي مهارة فنية خلال تدريب المنتخب الفرنسي معلقا عليها "ارفع رأسك، وانظر إلى الأمام".

وكان اللاعب الإيطالي المعتزل كلاوديو ماركيزيو، زميله السابق في خط وسط يوفنتوس أول من رد على التغريدة قائلا "رجاء بوغبا، تعال إلى يوفنتوس وستكون سعيدا مرة أخرى.. وأنا أيضا".

يذكر أن بوغبا قدم أفضل مواسمه الكروية برفقة ماركيزيو عندما كان لاعبا في صفوف نادي يوفنتوس بين عامي 2012-2016، قبل عودته إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعاني بوغبا حاليا من تذبذب كبير في مستواه مع نادي مانشستر يونايتد، ويتعرض لانتقادات كبيرة من جماهير الشياطين الحمر، بسبب أدائه السيئ مع النادي منذ أكثر من عامين، كما طالب العديد منهم بالاستغناء عن خدماته والتخلص منه بأي طريقة.

المصدر : خدمة سند

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ليست المرة الأولى التي يعبر فيها النجم الفرنسي بول بوغبا عن رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، وارتبط لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بالانتقال إلى البرنابيو في السنوات الخمس الماضية.

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