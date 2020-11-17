بلماضي: كنا متأكدين من تأهل الجزائر لأمم أفريقيا وتصفيات مونديال قطر ستكون صعبة

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، أنه كان واثقا من التأهل لكأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن فريقه يسير على الطريق الصحيح، وأن مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ستكون صعبة.

وحسمت الجزائر تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون، والتي تأجلت إلى مطلع 2022؛ بسبب أزمة جائحة كورونا، إثر تعادلها مع زيمبابوي 2-2 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات.

وقال بلماضي في تصريحات صحفية لدى عودة بعثة المنتخب إلى الجزائر صباح اليوم الثلاثاء "لسنا راضين تماما بنتيجة التعادل أمام زيمبابوي، نريد الفوز وتقديم الأفضل دائما.. مباراة زيمبابوي درس مفيد لنا قبل انطلاق تصفيات المونديال".

وأضاف "كنا متأكدين أننا سنتأهل إلى نهائيات الكان (كأس أمم أفريقيا)، وهذا لا يعني أننا لم نحترم منافسينا، ونحن فخورون بهذا الإنجاز.. المباريات خارج الجزائر في تصفيات المونديال ستكون صعبة؛ بسبب رحلات السفر الطويلة، والحرارة المرتفعة؛ لكننا سنعمل على الفوز بها".

وتابع "نحن على الطريق الصحيح، ويجب الاستمرار على هذا النهج، توجنا بكأس أمم أفريقيا خارج الجزائر، وحققنا نتائج إيجابية خارج قواعدنا أيضا".

وشدد بلماضي على ضرورة الحفاظ على الاستقرار داخل المنتخب، مؤكدا أن كرة القدم تعتمد على البناء لا على وجود لاعبين جدد في كل معسكر.

وأشار بلماضي إلى أن المباراتين المتبقيتين في التصفيات ستشكلان فرصة للاعبين، الذين شاركوا لوقت أقل في المباريات الماضية.

ومن ناحيته، أبدى رئيس الاتحاد الجزائري، خير الدين زطشي، سعادته بحسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، معتبرا التعادل في زيمبابوي نتيجة إيجابية.

وقال زطشي "بدأنا المباراة بطريقة جيدة، وتقدمنا بهدفين؛ لكن منتخب زيمبابوي أظهر أنه منافس قوي، ويضم لاعبين ممتازين أغلبهم يلعبون في الأندية الأوروبية.. نتيجة التعادل ترضينا كثيرا؛ لأنها مكنتنا من التأهل قبل جولتين من ختام التصفيات".

وأضاف "مباراتا شهر مارس/آذار المقبل نعتبرهما بمثابة محطة إعدادية لتصفيات كأس العالم، التي ستنطلق في يونيو/حزيران من العام المقبل، وسيكون المشوار فيها طويلا ونتمنى تألق المنتخب الجزائري فيها".