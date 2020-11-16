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ملك "الهاتريك".. ميسي أم رونالدو؟

رونالدو (يمين) يتفوق على ميسي في الثلاثيات (الأوروبية)
رونالدو (يمين) يتفوق على ميسي في الثلاثيات (الأوروبية)
16/11/2020

في العقدين الأخيرين، كثرت المقارنات بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي؛ فالاثنان طبعا كرة القدم باسميهما، ولا يزالان -رغم تقدمهما في السن- يملآن الدنيا ويشغلان الناس.

ومن بين المقارنات تأتي الثلاثيات (الهاتريك) التي سجلها كلا اللاعبين للفرق التي لعبا لها ولمنتخب بلديهما.

وتظهر الأرقام أن هداف يوفنتوس متفوق على قائد برشلونة بفارق ضئيل.

(الجزيرة)
المصدر : مواقع إلكترونية

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