عيادة ليفربول تمتلئ ولسان حال كلوب: من سيلعب المباراة القادمة؟

قال الإنجليزي غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إن لاعب الوسط جوردان هندرسون خرج بين شوطي مواجهة بلجيكا؛ بسبب إصابة في الساق، لتحوم المزيد من الشكوك حول جاهزية اللاعب للمشاركة مع ليفربول المبتلى بالإصابات الأسبوع المقبل.

وشارك هاري وينكس بدلا من هندرسون مع بداية الشوط الثاني، خلال مباراة انتهت بخسارة إنجلترا بهدفين دون رد في دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد، لتنتهي آمال الفريق في بلوغ نهائيات المسابقة.

وقال ساوثغيت للصحفيين "عانى جوردان من إصابة بين الشوطين، وشعر أنه لا يستطيع الاستمرار"، كما أضاف أنه "غير متأكد إن كان اللاعب أصيب في عضلات الفخذ الخلفية".

وأكد ساوثغيت أن قائد ليفربول سيخضع إلى فحوص لتحديد حالته.

ويعاني ليفربول بالفعل من غياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين، إذ يغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز طويلا بعد الخضوع لجراحتين، بينما خرج ترينت ألكسندر أرنولد من تشكيلة المنتخب الإنجليزي؛ بسبب المعاناة من إصابة.

وازدادت متاعب ليفربول بعدما ثارت شكوك حول حالة آندي روبرتسون؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يتعافى ثنائي الوسط تياغو ألكانتارا وأليكس أوكسليد تشامبرلين من إصابتين في الركبة.

ويبدو محمد صلاح مرشحا للغياب عن مواجهة ليستر سيتي الأسبوع المقبل في ظل الخضوع للعزل في مصر بعدما أصيب بكوفيد-19.

وقال ساوثغيت إن رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي سيغيب عن المباراة الأخيرة في المجموعة أمام أيرلندا؛ بسبب إصابة في الساق، لكنه سيكون جاهزا للعب مع ناديه الأسبوع المقبل.

وكشف ساوثغيت (50 عاما) أنه أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وقال "تعرضت للإصابة بالفيروس؛ لكني كنت محظوظا.. لم يكن خطيرا كما هو حال الكثيرين في بلادنا، لم يكن الأمر جيدا لكني أصبحت الآن على ما يرام".