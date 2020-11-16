دوري أمم أوروبا.. بلجيكا تقصي إنجلترا وإيطاليا تتصدر مجموعتها

انحصر صراع المنافسة على صدارة المجموعة الثانية بالقسم الأول من مرحلة المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين منتخبي بلجيكا والدانمارك، في وقت تلاشت فيه آمال منتخب إنجلترا في التأهل للأدوار النهائية للبطولة.

وفاز منتخب بلجيكا بهدفين دون رد على ضيفه منتخب إنجلترا في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، في حين تغلب منتخب الدانمارك 2-1 على ضيفه منتخب أيسلندا.

وحافظ المنتخب البلجيكي على المركز الأول في المجموعة والمؤهل لنهائيات البطولة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب الدانمارك، في حين تجمد رصيد منتخب إنجلترا عند 7 نقاط في المركز الثالث، وظل المنتخب الأيسلندي -الذي تأكد هبوطه للقسم الثاني للمسابقة منذ الجولة الماضية- في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط عقب تلقيه خسارته الخامسة على التوالي.

ففي العاصمة البلجيكية بروكسل، سجل هدفي "الشياطين الحمر" يوري تيليمانس (10) ودرييس ميرتينز (24).

إريكسن سجل هدفي منتخب الدانمارك (رويترز)

وفي كوبنهاغن، واصل المنتخب الدانماركي صحوته عقب تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة إثر فوزه 2-1 على ضيفه منتخب أيسلندا.

وسجل هدفي الدانمارك كريستيان إيركسن (12 و92 من ركلتي جزاء)، في حين تكفل فيدار أورن كغارتانسون بهدف أيسلندا في الدقيقة 85.

وستكون مواجهة المنتخب البلجيكي مع ضيفه منتخب الدانمارك في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الأربعاء القادم حاسمة في تحديد متصدر المجموعة، الذي سيصعد لنهائيات النسخة الثانية من البطولة القارية.

ويكفي منتخب بلجيكا التعادل لبلوغ الأدوار النهائية، في حين يتعين على منتخب الدانمارك الفوز بأي نتيجة، إذا أراد الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

وتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى بدوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب البولندي بهدفين نظيفين والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الهولندي على البوسنة والهرسك 3-1.

الآتزوري يتصدر المجموعة الأولى بدوري القسم الأول (غيتي)

وسجل هدفي "الآتزوري" جورجينيو (27 من ركلة جزاء) ودومينيكو بيراردي (83). وشهدت المباراة طرد ياشيك جورالسكي لاعب المنتخب البولندي في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن المنتخب الهولندي الذي يحتل المركز الثاني، في حين يحل المنتخب البولندي في المركز الثالث بسبع نقاط، وتوقف رصيد المنتخب البوسني عند نقطتين في المركز الرابع ليهبط رسميا إلى دوري القسم الثاني بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة السادسة الأخيرة.