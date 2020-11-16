حزين ومجروح.. سواريز يروي اللحظات القاسية لمغادرته برشلونة

بات برشلونة فعليا ذكرى بالنسبة للنجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي يستمتع كرويا مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد.

ويشير "البيستوليرو" إلى العقم الهجومي الذي يمر فيه البرسا ولكن رغم كل شيء حصل، فلا يزال يشعر بالحزن والأسف للطريقة التي انتهت بها علاقته بفريقٍ ارتدى قميصه 5 سنوات.

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) لفت الأوروغوياني الدولي إلى أن برشلونة لم يعد يحتاجني ولهذا رسمت طريقي وانضممت للأتلتي الذي أعيش فيه أياما سعيدة ولكن أشعر بالأسف لأصدقائي السابقين الذين يمرون بمشاكل ولكن هذا الوضع مؤقت والأهداف ستأتي سريعا.

وعن علاقته بميسي وعدم تسجيله الأهداف الغزيرة الذي اعتاد عليها في المواسم الماضية، يؤكد سواريز أنه و"البولغا" يتكلمان دائما عبر الهاتف وقبل أيام قليلة اجتمعا في أعياد ميلاد، مشيرا إلى أنهما يتحدثان عن حياتهما الاجتماعية وعائلتيهما وفيروس كورونا، في حين يتناولان كرة القدم بطريقة عَرَضية لأن العائلة تأتي قبل الرياضة.

وختم بأنه كان حزينا ومجروحا بسبب الطريقة التي غادر بها الكامب نو، وخلص "فخور لأنني عندما لم يردني البرسا وجدت مكانا آخر، وجدت فيه (أتلتيكو مدريد) السعادة وأنا أستمتع بهذه الفترة".