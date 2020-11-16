الاتحاد الآسيوي يشيد بتحضيرات قطر لاستضافة دوري الأبطال لأندية شرق القارة

تفقد وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الأحد، الملاعب، التي تستضيف دوري أبطال آسيا لأندية شرق القارة، والتي تنطلق منافساتها في 18 الشهر الحالي، وتستمر حتى 13 الشهر المقبل بالعاصمة القطرية (الدوحة)، حيث تتنافس الفرق المشاركة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في مواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني 19 الشهر القادم في الدوحة.

وجاءت زيارة وفد الاتحاد الآسيوي لملاعب البطولة وفقا لمهامه التنظيمية الرئيسة، كما عقد الوفد عدة اجتماعات مع مسؤولي اللجنة المحلية المنظمة، وكانت هناك زيارات أخرى للفنادق المخصصة للمنتخبات ومسؤولي الاتحاد الآسيوي وحكام البطولة.

وأشاد وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاستعدادات والتحضيرات النهائية، التي اتخذت لاستقبال الحدث القاري الكبير والجاهزية الكبيرة، التي عليها ملاعب البطولة، وهي: "خليفة الدولي" و"المدينة التعليمية" و"الجنوب"، وهي ملاعب مونديال قطر عام 2022، فضلا عن ملعب "جاسم بن حمد".

وتوقع الوفد نجاح قطر في تنظيم هذه البطولة؛ بسبب جاهزيتها الكبيرة، لا سيما أن المنافسات تأتي في ظل ظروف صعبة تتمثل في تفشي كوفيد-19.

ويوجد وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الدوحة منذ عدة أيام لمباشرة كافة الترتيبات، التي تتعلق بالبطولة من خلال التواصل مع اللجنة المحلية المنظمة واللجان العاملة تحت مظلتها، والوقوف على كافة الإجراءات التي تسهم بنجاح المنافسات.