البث الحي
كرة قدم

اختطاف لاعب بعد مباراة مثيرة لمنتخب نيجيريا

أوبودو لعب لمنتخب نيجريا بين عامي 2003 و2008 (رويترز)
أوبودو لعب لمنتخب نيجريا بين عامي 2003 و2008 (رويترز)
16/11/2020

قال اللاعب السابق لمنتخب نيجريا كريستيان أوبودو إنه تعرض للاختطاف بعد مباراة مثيرة للمنتخب النيجيري ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 2022).

وأوضح اللاعب أنه تعرض للاختطاف حين كان يقود سيارته في مدينة واري جنوب نيجيريا، وقال إن الخاطفين هددوه بالقتل.

وأشار إلى أن أحد الخاطفين ركب معه وطلب منه القيادة بينما كانت سيارة أخرى تتبعهم، وأكد أنه اغتنم فرصة التوقف بعد ساعات من قيادة السيارة حول المدينة، وباغت خاطفيه قبل أن ينطلق هاربا منهم بسرعة.

وقال اللاعب البالغ 36 عاما في تصريحات نقلها موقع غول (Goal) إن الخاطفين أبلغوه أنهم خسروا أموالا في رهان على مباراة نيجيريا وسيراليون التي جرت يوم الجمعة الماضي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من تلك المباراة بتقدم نيجريا 4-صفر، ونجح منتخب سيراليون في تحقيق تعادل مثير بعد تسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني.

ولعب أوبودو لعدد من الأندية في إيطاليا من بينها بيروجيا وفيورنتينا وأودينيزي، ولعب لمنتخب بلاده بين عامي 2003 و2008.

وتعرض أوبودو للاختطاف في المنطقة نفسها عام 2012، وأنقذته الشرطة بعد يوم واحد، وكان خاطفوه قد طالبوا بفدية قدرها حوالي 188 ألف دولار.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

في حادث سطو بليفربول.. طعن لاعب إنجليزي

أعلن نادي ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم مساء الاثنين، أن مدافعه أندريه ويزدم يتلقى العلاج في المستشفى بعد التعرض لطعن خلال حادث سطو في ليفربول.

المزيد من كرة قدم

ملك "الهاتريك".. ميسي أم رونالدو؟

رونالدو (يمين) يتفوق على ميسي في الثلاثيات (الأوروبية)

حزين ومجروح.. سواريز يروي اللحظات القاسية لمغادرته برشلونة

بعد حزنه على رحيله عن البرسا، سواريز وجد السعادة في أتلتيكو مدريد (غيتي)

الاتحاد الآسيوي يشيد بتحضيرات قطر لاستضافة دوري الأبطال لأندية شرق القارة

توقع الوفد نجاح قطر في تنظيم هذه البطولة؛ بسبب جاهزيتها الكبيرة (مواقع التواصل)

هاميلتون.. بطل يرتقي داخل الحلبة وخارجها

سائق مرسيدس ضَمِن الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 للمرة السابعة قبل 3 سباقات من النهاية (رويترز)
الأكثر قراءة

لقاح مودرنا لفيروس كورونا.. "رائع ومذهل" فعاليته 95% ولا يحتاج برودة القطب الجنوبي

رابيو وبنزيمة.. قصة تظهر كيفية اختيار اللاعبين للمنتخب الفرنسي

رابيو (يمين) رفض الانضمام للمنتخب الفرنسي عام 2018 وبنزيمة مستبعد منذ 2015 (الأوروبية)

"لأني مسلمة".. اعتقال ناشطة مسلمة وطردها من طائرة أميركية

مطالبات للخطوط الجوية الأميركية بتوضيح موقفها (رويترز)

بعد فيلم استقصائي للجزيرة كشف أسرارهم.. فرنسا تحاكم أفرادا من حركة "الهوية" بتهم العنف والتحريض

مظاهرة لأتباع حركة &#34;جيل الهوية&#34; (الصحافة الفرنسية)