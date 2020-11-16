اختطاف لاعب بعد مباراة مثيرة لمنتخب نيجيريا

قال اللاعب السابق لمنتخب نيجريا كريستيان أوبودو إنه تعرض للاختطاف بعد مباراة مثيرة للمنتخب النيجيري ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 2022).

وأوضح اللاعب أنه تعرض للاختطاف حين كان يقود سيارته في مدينة واري جنوب نيجيريا، وقال إن الخاطفين هددوه بالقتل.

وأشار إلى أن أحد الخاطفين ركب معه وطلب منه القيادة بينما كانت سيارة أخرى تتبعهم، وأكد أنه اغتنم فرصة التوقف بعد ساعات من قيادة السيارة حول المدينة، وباغت خاطفيه قبل أن ينطلق هاربا منهم بسرعة.

وقال اللاعب البالغ 36 عاما في تصريحات نقلها موقع غول (Goal) إن الخاطفين أبلغوه أنهم خسروا أموالا في رهان على مباراة نيجيريا وسيراليون التي جرت يوم الجمعة الماضي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من تلك المباراة بتقدم نيجريا 4-صفر، ونجح منتخب سيراليون في تحقيق تعادل مثير بعد تسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني.

ولعب أوبودو لعدد من الأندية في إيطاليا من بينها بيروجيا وفيورنتينا وأودينيزي، ولعب لمنتخب بلاده بين عامي 2003 و2008.

وتعرض أوبودو للاختطاف في المنطقة نفسها عام 2012، وأنقذته الشرطة بعد يوم واحد، وكان خاطفوه قد طالبوا بفدية قدرها حوالي 188 ألف دولار.