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نصف هدف في المباراة.. ندرة الأهداف تضرب الطواحين الهولندية

دي بيك رقم 20 يحتفل بهدف التعادل بالمباراة الودية أمام إسبانيا (رويترز)
دي بيك رقم 20 يحتفل بهدف التعادل بالمباراة الودية أمام إسبانيا (رويترز)
15/11/2020

أكد فرانك دي بور مدرب هولندا والمهاجم ممفيس ديباي أن ندرة أهداف المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة لن تكون مشكلة عند مواجهة البوسنة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجلت هولندا 3 أهداف في 6 مباريات دولية هذا العام بواقع نصف هدف في كل مباراة، لكن ديباي واثق من العودة للتهديف، حيث قال في مؤتمر صحفي ليلة أمس السبت "ستعود (الأهداف)، أنا واثق من هذا".

ومن المتوقع أن يحصل ديباي على حرية في الجهة اليسرى بجانب المهاجم لوك دي يونغ، إذ تسعى هولندا للحفاظ على آمالها في المجموعة الأولى بالقسم الأول لدوري الأمم.

وتملك هولندا 5 نقاط من 4 مباريات وتتأخر بنقطتين عن بولندا ونقطة واحدة عن إيطاليا.

وقال ديباي البالغ 26 عاما عن شراكته السابقة مع دي يونغ وجورجينيو فينالدم في آيندهوفن "مررنا بأوقات رائعة وناجحة في آيندهوفن ونعلم جيدا كيف يمكن استغلال قدرات كل منا".

وأبدى دي بور، الذي تولى تدريب هولندا الشهر الماضي، ثقته في كفاءة مهاجميه.

وأضاف "يعلمون كيف يسجلون الأهداف لذا لا أشعر بالقلق".

وجاءت أهداف هولندا هذا العام ضد بولندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر/أيلول، وخارج ملعبها ضد إيطاليا الشهر الماضي، وخلال التعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية يوم الأربعاء الماضي.

 

المصدر : رويترز

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