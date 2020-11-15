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كرة قدم

مدرب ويلز: غاريث بيل يستمتع بالكرة مع مورينيو بعد فترة صعبة مع ريال مدريد

مورينيو (يمين) أعاد اكتشاف بيل في توتنهام (غيتي)
مورينيو (يمين) أعاد اكتشاف بيل في توتنهام (غيتي)
15/11/2020

أكد روبرت بيدج مدرب منتخب ويلز المؤقت أن غاريث بيل بات يستمتع مجددا باللعبة بعدما عاد إلى توتنهام عقب فترة صعبة مع ريال مدريد، وأكد أن ذلك ربما يساعد اللاعب على التألق مع منتخب بلاده.

ورحل بيل من توتنهام إلى ريال مدريد منذ 7 سنوات، لكنه عاد إلى ناديه اللندني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب بطل إسبانيا.

وسجل اللاعب البالغ عمره 31 عاما هدفه الأول منذ العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما قاد توتنهام للفوز 2-1 على برايتون الشهر الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن بيدج قوله "يبدو لي أنه يستمتع بكرة القدم. إنه يحب اللعب مع ويلز. منذ توليت المسؤولية فهو لم يغب أبدا عن أي معسكر، باستثناء المعسكر الأخير (في أكتوبر/تشرين الأول) بسبب الإصابة".

وأضاف "الآن مع الوجود في فريق مثل توتنهام، فإنه يملك مدربا (جوزيه مورينيو) يرغب في وجوده، ويريده أن يلعب بانتظام، أو يحاول أن يعتمد عليه لكي يشارك في 90 دقيقة".

وتابع "الآن أصبحنا نملك لاعبا عاد إلى حب اللعبة ويستمتع بكرة القدم. أتمنى أن نحصد ثمار هذا الأمر".

وقال بيدج -الذي يتولى تدريب ويلز بشكل مؤقت في ظل غياب المدرب رايان غيغز لأسباب شخصية- إن بيل في قمة الجاهزية لمواجهة أيرلندا في دوري الأمم اليوم الأحد، ثم اللعب أمام فنلندا بعدها بـ3 أيام.

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