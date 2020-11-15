شاهد.. الونش يهدي مصر أول فوز في التصفيات الأفريقية

حقق المنتخب المصري فوزه الأول في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، وتغلب على ضيفه منتخب توغو 1-صفر السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة.

ويدين منتخب مصر بالفضل في هذا الفوز لمدافع الزمالك محمود حمدي الونش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 54.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 5 نقاط ليتصدر المجموعة السابعة مع جزر القمر، ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، في حين تتذيل توغو الترتيب بنقطة واحدة.

⚽️🥅 محمود حمدي "الونش" يفتتح التسجيل برأسية قوية يباغت فيها حارس مرمى منتخب توغو#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_توغو pic.twitter.com/O1jKwOqOK1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 14, 2020

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بالتعادل مع كينيا بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيا مع جزر القمر في المواجهة التالية، أما منتخب توغو فبدأ مشواره في التصفيات بالخسارة بهدف أمام جزر القمر، ثم تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق.

وتعرض المنتخب المصري لصدمة قوية قبل يوم واحد من المباراة بعد الإعلان عن إصابة نجم الفريق وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد.