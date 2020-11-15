دوري أمم أوروبا.. فرنسا تتأهل على حساب البرتغال وإسبانيا تتعثر

حجز المنتخب الفرنسي لكرة القدم مقعده في الأدوار النهائية للنسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا بفوزه الثمين 1-صفر على مضيفه البرتغالي، وأحرزت سويسرا فوزا ثمينا على المنتخب الإسباني.

وضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة في دوري القسم الأول بالبطولة، حرم المنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي نظيره البرتغالي من مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي في النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا، وتغلب عليه بهدف سجله نغولو كانتي في الدقيقة 53.

ورفع الديكة رصيدهم إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد البرتغال عند 10 نقاط في المركز الثاني.

وبغض النظر عن نتيجة مباراتي الجولة الأخيرة التي يحل فيها المنتخب البرتغالي ضيفا على نظيره الكرواتي وتلعب فرنسا مع السويد، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل من هذه المجموعة إلى الأدوار النهائية للبطولة والتي تقام في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وفشل نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو مجددا في هز شباك المنتخب الفرنسي الذي لم يسجل في مرماه خلال مسيرته الطويلة، وتجمد رصيد نجم نادي يوفنتوس من الأهداف الدولية مع منتخب بلاده عند 102 هدف.

من جانب آخر، انتزع المنتخب الألماني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة عقب فوزه على ضيفه الأوكراني 3-1، وسقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه السويسري في مباراة شهدت إهدار سيرخيو راموس ركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و80.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطة أمام المنتخب الإسباني الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط، في حين احتل المنتخب الأوكراني المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وجاء المنتخب السويسري في المركز الرابع الأخير برصيد 3 نقاط.

ويلتقي المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل مع مضيفه الإسباني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في حين يلتقي المنتخب الأوكراني مع مضيفه السويسري في اليوم نفسه.