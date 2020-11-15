تركيا تصعق روسيا في دوري أمم أوروبا

اقتنص منتخب تركيا انتصاره الأول في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه المثير والصعب 3-2 على ضيفه الروسي اليوم الأحد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب تركيا -الذي حقق فوزه الأول في تاريخ مواجهاته مع منتخب روسيا إلى 6 نقاط، لكنه ظل باقيا في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق 4 نقاط أمام منتخب صربيا، متذيل الترتيب، الذي يلاقي مضيفه منتخب المجر، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب روسيا عند 8 نقاط في الصدارة (مؤقتا)، وربما يفقدها في حال فوز المنتخب المجري على نظيره الصربي في لقائهما اليوم.

وسجل أهداف المنتخب التركي كينان كرامان (26)، وجنكيز أوندير (32) وسينك توسون (52 من ركلة جزاء)، بينما سجل هدفي الضيوف دينيس تشيريشيف (11)، ودالير كوزاييف (57).

وحصل الروسي أندري سيميونوف على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ24.

وفي المجموعة الأولى، هبط منتخب البوسنة والهرسك رسميا إلى دوري القسم الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم عقب خسارته أمام مضيفه المنتخب الهولندي 1-3 اليوم الأحد في الجولة الخامسة.

وسجل أهداف منتخب "الطواحين" جيورجينيو فاينالدوم (6 و13) وممفيس ديباي (56)، وسجل إسماعيل بريفلجاك هدف المنتخب البوسني الوحيد (63).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد المنتخب البوسني عند نقطتين في المركز الرابع ليهبط رسميا إلى دوري القسم الثاني، بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة السادسة الأخيرة.